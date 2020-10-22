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МВД Беларуси ликвидировало фишинговую схему, более 350 потерпевших

22.10.2020 16:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Двое братьев из Крупского района (18 и 25 лет) разработали преступную схему, используя известный бренд «Kufar.by».

В частности, они создали фишинговую копию торговой интернет-площадки и разместили ее в интернете с доменом «kufar.cc». Затем в Telegram была создана спецпрограмма для генерирования страниц потенциальных жертв, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Чтобы завлекать пользователей на подставной сайт, братья подыскивали исполнителей, так называемых воркеров. Те изучали объявления на «Куфаре», связывались с потенциальными жертвами через мессенджеры, договаривались об оплате товаров онлайн и под предлогом зачисления аванса пересылали ссылку на «Kufar.cc». Для каждой жертвы бот генерировал свою уникальную ссылку. Введенные потерпевшими реквизиты автоматически отправлялись организаторам.

«Молодые люди автоматизировали процесс опустошения счетов: с удаленного доступа переводили чужие деньги на свой биткоин-кошелек, зарегистрированный за пределами Беларуси. Гонорар «воркеров» составлял 80-90% от «сделок», - говорится в сообщении.

В итоге мошенники завладели деньгами более 350 потерпевших на общую сумму около 180 тысяч рублей.

 
 
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Двое братьев из Крупского района (18 и 25 лет) разработали преступную схему, используя известный бренд «Kufar.by».
 
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