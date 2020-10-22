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Все дороги у нас ведут к... Окрестина: там нашли и пропавшего поэта Строцева
Источник материала: Партизан
Пропавший 21 октября поэт Дмитрий Строцев был найден в списке задержанных людей центра изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.
Об этом сообщила в фейсбуке его дочь Александра.
Ранее она писала, что отец перестал выходить на связь с середины дня 21 октября и просила связаться с ней тех, кто мог что-то знать о его местонахождении.
О пропаже поэта сообщал и белорусский "ПЕН-Центр со ссылкой на супругу поэта. Она рассказала, что попрощалась с Дмитрием в 11 утра недалеко от дома, после чего он перестал выходить на связь. "Все телефоны молчат, в сети нет", — писала Анна Строцева.
Поэт участвовал в акциях протеста, а также о ситуации в стране писал в своих стихах
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Пропавший 21 октября поэт Дмитрий Строцев был найден в списке задержанных людей центра изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.
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