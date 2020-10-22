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Как в фильме "Тупой и еще тупее". Елисеев прокомментировал выход в народ известных госпропагандистов

22.10.2020 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аналитик Андрей Елисеев с юмором прокомментировал совместный выход в народ двух пропагандистов с телеканала СТВ.

– Премьера гениального пропагандистского дуэта, – пишет Елисеев. – Пару дней назад два самых одаренных белорусских пропагандиста (Азаренок и Пустовой) решили в паре поработать на протестной акции. Браво!

Как бы примерно описать суть произошедшего: ну это как самая идиотская сценка из кинофильма «Тупой и еще тупее», помноженная на самый ушибленный эпизод «Бивеса и Батхеда».

Их в открытую посылают, а те все тычат своими микрофонами в протестующих, типа «Поясните, почему».

Эпизоды эпического «репортажа» позволяют прикоснуться к поистине гениальному пропагандистскому творению дуэта «Азаренок-Пустовой».



Ранее журналиста СТВ Григория Азаренка на протестной акции послали вон. Его отец также работал пропагандистом и дважды получал по лицу – от Николая Статкевича и Филиппа Киркорова.

Обозреватель СТВ Евгений Пустовой ведет на СТВ рубрику «Политика без галстуков и купюр», где, приняв боевую стойку, рассказывает, как протесты сдуваются.
 
 
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Аналитик Андрей Елисеев с юмором прокомментировал совместный выход в народ двух пропагандистов с телеканала СТВ.
 
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