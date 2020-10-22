пишет Елисеев. – Пару дней назад два самых одаренных белорусских пропагандиста (Азаренок и Пустовой) решили в паре поработать на протестной акции. Браво! – Премьера гениального пропагандистского дуэта, –Елисеев. – Пару дней назад два самых одаренных белорусских пропагандиста (Азаренок и Пустовой) решили в паре поработать на протестной акции. Браво!





Как бы примерно описать суть произошедшего: ну это как самая идиотская сценка из кинофильма «Тупой и еще тупее», помноженная на самый ушибленный эпизод «Бивеса и Батхеда».





Их в открытую посылают, а те все тычат своими микрофонами в протестующих, типа «Поясните, почему».





Эпизоды эпического «репортажа» позволяют прикоснуться к поистине гениальному пропагандистскому творению дуэта «Азаренок-Пустовой».













Ранее журналиста СТВ Григория Азаренка на протестной акции послали вон. Его отец также работал пропагандистом и дважды получал по лицу – от Николая Статкевича и Филиппа Киркорова.





Обозреватель СТВ Евгений Пустовой ведет на СТВ рубрику «Политика без галстуков и купюр», где, приняв боевую стойку, рассказывает, как протесты сдуваются.