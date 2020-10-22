Гайдукевич: в ноябре-декабре может появиться предварительный проект Конституции









Он считает, что только после презентации предварительного проекта новой Конституции начнется обсуждение поправок в основной закон страны:





«Только тогда начнется общенациональное обсуждение. Пока нет срока, который окончит внесение предложений».





Лидер ЛДПБ рассказал, что белорусы активно вносят предложения по изменению Конституции. За первые три дня пришло около 350 инициатив от граждан. Всего внесено около 1,5 тысячи предложений – и это не считая тех, которые поступают в исполкомы, партии, общественные объединения, администрацию президента. Потом все предложения объединят и отправят в парламент.





Некоторые из поступивших предложений не могут быть закреплены в Конституции, но помогают увидеть вопросы и проблемы, которые волнуют людей. Они затрагивают важные политические реформы и все сферы жизни. Олег Гайдукевич заверил, что депутаты изучат каждое предложение, многие из которых адресуют профильным министерствам и ведомствам.





Напомним, с начала октября белорусские граждане могут присылать свои предложения по изменению Конституции. Первоначально предложения можно было присылать до 25 октября, но Палата представителей Национального собрания продлила прием инициатив от граждан, при этом дедлайн пока не сообщается. Изменением Конституции власти хотят отвлечь народ от протестов, пообещав реформы и уход Лукашенко в будущем. Однако многие белорусы по-прежнему считают, что изменения в Конституцию должны вноситься с другим президентом, потому что этот уже думает не о стране, а только о себе.



