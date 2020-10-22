Теперь, по сути, санкции коснутся любых компаний, оказывающих любые услуги в рамках проекта — включая финансовые и логистические. По данным Nord Stream 2 AG, это решение ударит по 120 фирмам из 12 стран Европы.





Первый пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода, был утвержден минфином США, а затем заверен подписью Трампа в декабре прошлого года — он касался компаний, непосредственно занимающихся прокладкой труб. Санкции предполагают, что таким компаниям могут заблокировать счета в американских банках, закрыть выход на американский рынок, а их сотрудникам — отказать в предоставлении визы США. После этого решения из проекта вышел один из главных подрядчиков — швейцарская компания Allseas, а «Газпром» решил задействовать для достройки газопровода российское судно «Академик Черский».





В Вашингтоне неоднократно говорили, что санкции могут быть расширены.





В начале лета соответствующий документ был внесен на рассмотрение Конгресса, а затем получил одобрение обеих палат парламента. В июле представители правительства США провели видеоконференцию с представителями европейских компаний, участвующих в проекте, в ходе которой, по данным немецкого издания Die Welt, «четко дали понять, что они против завершения строительства газопровода».





20 октября Госдепартамент США официально объявил о намерении расширить санкции. В документе, опубликованном на сайте ведомства, это решение объясняется тем, что «Россия использует свои трубопроводы для создания зависимости на национальном и региональном уровнях от российских энергоресурсов, используя эту зависимость для расширения своего политического, экономического и военного влияния, тем самым ослабляя европейскую безопасность, а также подрывая национальную безопасность и международные интересы США».





Госдепартамент разъясняет, что теперь объектом санкций могут стать не только фирмы, предоставляющие услуги по прокладке трубопровода, но и «иностранные компании и лица, которые поставляли определенные товары или услуги, необходимые для функционирования судов, занятых в укладке труб». Это, в частности, могут быть поставки оборудования или финансовые услуги.





Таким компаниям Госдеп дал 30-дневный срок, начиная с 20 октября, чтобы выйти из проекта.





По данным Nord Stream 2 AG, санкции затронут свыше 120 компаний из 12 европейских стран. В частности, это компании, расположенные в немецком порту Мукран на острове Рюген — на главной логистической базе «Северного потока — 2», там же хранятся трубы для укладки. Согласно решению Госдепартамента, оказание логистических услуг попадает под понятие помощи в строительстве газопровода.





МИД Германии неоднократно выступал против американских санкций. «Мы считаем, что эти так называемые экстерриториальные санкции являются, прежде всего, нарушением международного права», — заявил на днях министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.





Разумеется, решение Госдепартамента раскритиковали и в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкции «неотъемлемой частью несправедливой конкуренции» со стороны США, а американскую политику в отношении России — недружественной и деструктивной.





При этом в самой компании Nord Stream AG 2 обещают, что газопровод в любом случае будет достроен. Вопрос — какими силами: европейским компаниям, очевидно, придется выбирать между участием в российском проекте и перспективами американского рынка.