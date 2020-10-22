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Власти объявили охоту на "партизан"

22.10.2020 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В среду вечером в Советском районе задержали несколько человек.

Как сообщают читатели «Сильных Новостей», речь идет о четырех гомельчанах.

В последнее время жители Советского района часто встречаются по вечерам во дворах, с собой они приносят бело-красно-белые флаги. Не исключено, что вчерашние задержания связаны именно с этим.

Так, например, одного из парней задержали за ТД «Речицкий», второй — велосипедист, его «взяли» в другом месте, утверждают очевидцы. Гомельчане ждали задержанных под РОВД, но их так и не отпустили — ночью отвезли в ИВС.

О задержаниях также сообщил телеграм-канал «Флагшток». Примерно в десять часов вечера около кинотеатра «Октябрь» задержали парня и девушку.

О судьбе задержанных на данным момент также ничего неизвестно.

«Сильные Новости» пытались получить комментарий в УВД, однако Виталий Пристромов заявил, что «подобной информацией не располагает».
 
Теги: Новости
 
 
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В среду вечером в Советском районе задержали несколько человек.
 
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