Рядом со зданием МВД водитель зацепил зеркалом женщину на тротуаре и скрылся

Источник материала: Onliner

Госавтоинспекция Минска обратилась с просьбой откликнуться к очевидцам дорожно-транспортного происшествия, которое случилось сегодня, 22 октября, около 13:40 на Городском Валу, в центре столицы. Водитель автомобиля зацепил боковым зеркалом женщину, которая шла по тротуару, после чего скрылся.

«Водитель иномарки черного цвета вблизи дома №8 по улице Городской Вал совершил наезд на двигающуюся попутно по краю тротуара женщину 1965 года рождения (правым боковым зеркалом заднего вида). Автомобиль с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении ГАИ.

Очевидцев этого ДТП, а также тех, кто располагает какими-либо сведениями о случившемся, просят обратиться в ОГАИ Центрального РУВД по адресу: улица Орловская, 58/1, или позвонить по телефонам (8 017) 288-02-02, 8 029 574-34-53.

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