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Белорус разделил таунхаус в Тарасово на 5 «мини-квартир». Одна из них продается за $29 тысяч

22.10.2020 16:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сервисе Onliner «Дома и квартиры» появился необычный вариант жилья: «микроквартира» площадью 19 кв. м и стоимостью $29 тыс. Студия находится в таунхаусе по адресу ул. Ратомская, 1а в пристоличной деревне Тарасово и по документам является выделенной комнатой, однако хозяин проводит в нее водопровод и канализацию, отделяет санузел перегородкой и устанавливает радиаторы. В итоге получится «полуфабрикат», как у Dana Holding's: развести коммуникации внутри «квартиры» и установить сантехнику будущим жильцам придется самостоятельно.

Белорус разделил таунхаус в Тарасово на 5 «мини-квартир». Одна из них продается за тысяч

— Таунхаус разделен на 5 «квартир», — рассказал Игорь, его собственник. — В одной из них буду жить я, другие собираюсь продать. Вообще, я покупал этот дом себе, но мне там слишком просторно. Очень нравится эта локация, но 200 кв. м для жизни мне не нужно. Так что я разделил таунхаус на 5 квартир и решил продать 4 из них, чтобы вернуть долг знакомым, у которых я брал часть денег на его покупку.

Белорус разделил таунхаус в Тарасово на 5 «мини-квартир». Одна из них продается за тысяч

Место действительно неплохое: в шаговой доступности есть остановка общественного транспорта, продуктовые магазины, торговый центр, небольшой пруд и лес. Но следует учесть, что с юридической точки зрения продается не квартира, а выделенная комната. Это накладывает определенные ограничения на будущего владельца. Например, он не сможет сдать свою «мини-квартиру» без разрешения остальных собственников таунхауса. Кроме того, остальные владельцы будут обладать первоочередным правом на покупку этой комнаты. То есть прежде, чем продать ее третьим лицам, собственник должен будет предложить ее соседям по той же цене.



 
 
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В сервисе Onliner «Дома и квартиры» появился необычный вариант жилья: «микроквартира» площадью 19 кв. м и стоимостью $29 тыс. Студия находится в таунхаусе по адресу ул....
 
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