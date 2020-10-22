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Горисполком Бреста опровергает фейк о сбоях в ЕРИП, в подаче воды, тепла, возможных 25 октября
Источник материала: Onliner
На официальном сайте Брестского городского исполнительного комитета
В документе, который мимикрировал под официальный, сообщалось, что с 25 октября по техпричинам с переменным успехом будут работать ЕРИП, интернет-банкинг, банкоматы, КСА, возможны перебои с водо-, газо- и теплоснабжением, а с 26 октября ожидается нарушение в работе городского и пригородного транспорта.
Авторы фейкового документа от лица председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука призывали запастись продуктами, лекарствами, масками, заранее оплатить услуги ЖКХ, мобильных операторов, не планировать поездок на ближайший понедельник.
Александр Рогачук в своем Telegram-аккаунте
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На официальном сайте Брестского городского исполнительного комитета появилась новость, которая опровергает фальшивку, замаскированную под документ...
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