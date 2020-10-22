ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Горисполком Бреста опровергает фейк о сбоях в ЕРИП, в подаче воды, тепла, возможных 25 октября

22.10.2020 16:53 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

На официальном сайте Брестского городского исполнительного комитета появилась новость, которая опровергает фальшивку, замаскированную под документ горисполкома. Он начал распространяться в локальных чатах и рассказывал о якобы возможных перебоях в работе банковской и городской инфраструктуры с 25 октября.

В документе, который мимикрировал под официальный, сообщалось, что с 25 октября по техпричинам с переменным успехом будут работать ЕРИП, интернет-банкинг, банкоматы, КСА, возможны перебои с водо-, газо- и теплоснабжением, а с 26 октября ожидается нарушение в работе городского и пригородного транспорта.

Авторы фейкового документа от лица председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука призывали запастись продуктами, лекарствами, масками, заранее оплатить услуги ЖКХ, мобильных операторов, не планировать поездок на ближайший понедельник.

Александр Рогачук в своем Telegram-аккаунте опроверг эту бумагу, призвал не вестись на псевдодокументы. «Данная провокация еще больше убеждает меня в необходимости широкого информирования горожан через свой Telegram-канал», — подчеркивает чиновник.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На официальном сайте Брестского городского исполнительного комитета появилась новость, которая опровергает фальшивку, замаскированную под документ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гайдукевич: в ноябре-декабре может появиться предварительный проект Конституции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus
22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика