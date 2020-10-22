Огромные очереди сохраняются на границе

Более шестисот большегрузных автомобилей стоит в очереди в пунктах пропуска со странами Евросоюза.





Так, на литовском направлении в «колейке» находится около 500 фур:

«Каменный Лог» — более 200;

«Бенякони» — более 120;

«Привалка» — более 90;

«Котловка» — более 70.

На границе с Латвией своего выезда ожидают более 110 грузовиков:

«Урбаны» — более 70;

«Григоровщина» — более 40.

А вот на польской границе практически «штиль»: