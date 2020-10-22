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Огромные очереди сохраняются на границе

22.10.2020 16:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Более шестисот большегрузных автомобилей стоит в очереди в пунктах пропуска со странами Евросоюза.

Огромные очереди сохраняются на границе

Так, на литовском направлении в «колейке» находится около 500 фур:

  • «Каменный Лог» — более 200;
  • «Бенякони» — более 120;
  • «Привалка» — более 90;
  • «Котловка» — более 70.

На границе с Латвией своего выезда ожидают более 110 грузовиков:

  • «Урбаны» — более 70;
  • «Григоровщина» — более 40.

А вот на польской границе практически «штиль»:

  • «Козловичи» — 20.
 
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Более шестисот большегрузных автомобилей стоит в очереди в пунктах пропуска со странами Евросоюза.
 
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