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Огромные очереди сохраняются на границе
Источник материала: Навiны
Более шестисот большегрузных автомобилей стоит в очереди в пунктах пропуска со странами Евросоюза.
Так, на литовском направлении в «колейке» находится около 500 фур:
На границе с Латвией своего выезда ожидают более 110 грузовиков:
А вот на польской границе практически «штиль»:
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Более шестисот большегрузных автомобилей стоит в очереди в пунктах пропуска со странами Евросоюза.
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