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Замглавы «Белой Руси»: мы готовимся к созданию политической партии

22.10.2020 16:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Республиканское общественное объединение «Белая Русь» готовится к созданию политической партии, заявил заместитель председателя объединения Александр Шатько 22 октября в Минске на круглом столе «Конституционная реформа в Беларуси: новые возможности развития страны».

Замглавы «Белой Руси»: мы готовимся к созданию политической партии

По его словам, разговоры о том, что из «Белой Руси» должна вырасти партия, велись с 2011 года. Шатько отметил, что в объединении не было единства по поводу необходимости такого шага, хотя уже пять лет назад был готов партийный устав.

«Был готов съезд, на котором мы бы в 2015 году могли спокойно себя провозгласить партийной структурой, — сказал он. — Были определенные опасения: партия — это все-таки райкомы, а сейчас мы по производственному принципу [устроены], у нас есть структуры на предприятиях, в организациях, это достаточно системная работа. Став партией, эту работу будет вести гораздо сложнее. Была масса разных «но».

Сейчас, подчеркнул Шатько, «Белая Русь» готова «вырастить из своего общественного объединения партийную структуру». «Вот в эти события предвыборные, выборные и поствыборные мы активные участники этих процессов, — заявил зампредседателя организации. — Я имею в виду с положительной точки зрения, покрышки мы не жжем. Мы стараемся сейчас вести конструктивные диалоги — мы говорим в коллективах, очень много ездим, проводим целенаправленную работу. Мы видим сегодня, что большая часть членов нашего общественного объединения готова к переходу на партийное строительство».

Шатько подчеркнул, что за 13 лет существования объединения из его рядов «выросло большое количество различного рода структур — аналитических центров, движений и так далее», которые после создания партии образуют «достаточно широкую коалицию».

«Мы давно говорили, что мы — партия народного единства, мы хотим это название взять за основу, каким-то образом обыграть. Но вот левоцентризм, правоцентризм — здесь у нас есть серьезные расхождения. Национальная идея — первая либо социальное строительство — первое? Я думаю, что этот вопрос мы решим», — отметил зампредседателя «Белой Руси».

РОО «Белая Русь» было создано в 2007 году в поддержку Александра Лукашенко. На сегодня это провластное объединение насчитывает около 180 тысяч членов.

Вопрос о преобразовании «Белой Руси» в политическую партию обсуждается уже не один год, в том числе внутри организации. По итогам III съезда объединения, который прошел 19 января 2018 года, Наталья Кочанова, которая на тот момент возглавляла Администрацию президента, заявила: для преобразования «Белой Руси» в политическую партию необходим посыл со стороны ее членов и сторонников.

«Возможно, что «Белая Русь» или другая организация станет партией, когда это будет нужно людям. Жизнь и время меняется. Когда будет посыл, тогда это может и произойти. Пока мы такого не увидели и не услышали», — говорила чиновница.

 
Теги: Минск
 
 
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Республиканское общественное объединение «Белая Русь» готовится к созданию политической партии, заявил заместитель председателя объединения Александр Шатько 22...
 
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