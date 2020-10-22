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Судья КС Марыскин: новую Конституцию возможно принять без референдума

22.10.2020 16:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Существует вариант принятия Конституции без проведения референдума, заявил судья Конституционного суда Александр Марыскин 22 октября в Минске на заседании круглого стола «Конституционная реформа в Беларуси: новые возможности развития страны».

Судья КС Марыскин: новую Конституцию возможно принять без референдума

«Сейчас возник вопрос о необходимости внесения изменений в Конституцию, — отметил он. — Сразу бы хотел сказать, что это очень сложно, потому что Конституция сформулирована как жесткая, которую изменять довольно сложно. В самой Конституции записано, что первый, второй, четвертый и восьмой разделы изменяются только путем референдума. Что касается остальных разделов Конституции, их может изменить парламент. Поэтому если идти по пути внесения изменений в Конституцию по этим ключевым разделам, то, в общем-то, потребуется референдум».

«Есть, правда, еще вариант, о котором мало говорят, он связан с возможностью принятия, я подчеркиваю, новой Конституции. В самой Конституции говорится, что новая (хоть там и нет такого слова) Конституция может быть принята в обычном порядке без проведения референдума. Поэтому это дело парламента, президента, каким путем идти и какие изменения учитывать», — пояснил Марыскин.

По его словам, ныне действующий в стране Основной закон именуется Конституцией 1994 года с изменениями и дополнениями, несмотря на то что изменения 1996 года существенно видоизменили первоначальный вариант.

Первоначальная редакция Конституции строилась на американской модели. «То есть президент — глава исполнительной власти и глава государства, правительства не было — был кабинет министров при президенте, — отметил судья КС. — То есть это не самостоятельное правительство, а именно при президенте. Кабинет министров был предназначен для обеспечения полномочий президента в ряде областей. Это недостаток Конституции 1994 года».

После изменений 1996 года белорусская Конституция «больше приблизилась к французской модели», сказал Марыскин. Тем не менее, добавил он, «любая Конституция не лишена недостатков».

«Я не говорю, что текст, который был выработан рабочей группой, потом обсуждался, является идеальным. Просто в 1996 году был экономический, социальный, политический кризис, на кону стоял вопрос о президентской власти, была уже начата процедура импичмента в Конституционном суде. По сути дела, вот эти острые кризисы и вызвали содержание тех изменений и дополнений, которые были вынесены потом на референдум», — отметил судья КС.

 
Теги: Минск
 
 
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Существует вариант принятия Конституции без проведения референдума, заявил судья Конституционного суда Александр Марыскин 22 октября в Минске на заседании...
 
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