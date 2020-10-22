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Нарышкин по итогам встречи с Лукашенко заявил о необходимости сохранить стабильность в Беларуси

22.10.2020 16:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает очевидным влияние на события в Беларуси и попытках сменить власть извне. Об этом он заявил журналистам 22 октября в Минске по окончании встречи с Александром Лукашенко.

Нарышкин по итогам встречи с Лукашенко заявил о необходимости сохранить стабильность в Беларуси

«Что касается влияния извне, оно очевидное. И мы это видим и у нас в России. Это видят и наши коллеги — сотрудники Комитета государственной безопасности Беларуси. Это влияние, во-первых, не бескорыстное. Мы видим стремление неконституционными методами попытаться изменить существующее устройство, существующую политическую власть», — сказал Нарышкин, подход которого к прессе был показан в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он выразил уверенность в том, что «для Беларуси важна стабильность». «Реформа Конституции, начало которой положено, она даст ответы на многие вопросы. Но при этом необходимость сохранить стабильность — крайне важное условие для развития государства и общества», — подчеркнул директор Службы внешней разведки России.

В сентябре Нарышкин неоднократно комментировал события в Беларуси. «В событиях в Белоруссии четко прослеживается западный след, — говорил он 16 сентября. — Протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа… По имеющейся в СВР информации, и в нынешних событиях в Белоруссии США играют ключевую роль».

 
Теги: Минск
 
 
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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает очевидным влияние на события в Беларуси и попытках сменить власть извне. Об этом он заявил...
 
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