Как ездить безопасно, когда холода наступили, а зима еще нет. Жизненно важные советы

Источник материала: Tut.by

Осень, особенно поздняя, — сложное для автомобилиста время. Солнце встает поздно, темнеет рано, дожди, туманы, холодный асфальт и периодические заморозки. Сплошь негативные факторы, влияющие на безопасность езды. Как со всем этим справиться, AUTO.TUT.BY рассказал Сергей Овчинников, руководитель Центра контраварийной подготовки voditel.by.

Тем, кто часто ездит за город, уже пора переобуться

Существует распространенное, хоть и довольно условное правило, что на зимние шины нужно переходить, когда средняя температура не поднимается выше 5−7 градусов. Но в любом правиле есть свои нюансы.

— Что касается переобувания, это зависит от того, где и как человек ездит. Те, кто передвигается преимущественно на далекие расстояния по трассам, рано выезжает, могут уже переобуваться. Потому что ночью или ранним утром может подмораживать. Кто ездит «на работу — с работы» в обычном режиме по городу, за город не выезжают, ночью тоже не передвигаются, могут немного сдвинуть время смены шин.



Для нынешних зим с сухим или мокрым холодным асфальтом «еврозима» будет хорошим выбором

А уж в какой тип зимних шин переобуваться — это вопрос личного выбора, который зависит исключительно от «ареала обитания» автомобилиста. Современные европейские зимние шины для мягкого климата отлично подходят для городских условий, потому что разрабатываются специально для езды по холодному и мокрому асфальту. В Европе такое покрытие называют «черный асфальт».

Отдел исследований дорожно-транспортных происшествий Дрезденского университета в Германии (VUFO) выяснил, что 92% дорожно-транспортных происшествий при холодной погоде случились на сухих и мокрых дорогах. А на заснеженных или обледенелых покрытиях происходит всего 8% ДТП. Зимой водители попадают в ДТП на мокрой дороге в два раза чаще, чем на сухой, а одна треть всех ДТП приходится именно на холодные мокрые дороги.

Дистанция на холодном асфальте — 2−3 секунды

— Какая-то минимальная подготовка к выезду должна быть. Хотя бы почистить стекла, зеркала. Первые движения, как и зимой, должны быть аккуратными, осторожными, потому что вы выезжаете на дорогу на холодных шинах, непрогретом моторе. На каком-то свободном участке дороги можно потормозить, чтобы понять, как останавливается автомобиль, соответствуют ли ваши ожидания тормозного пути реальному результату. На занятиях курсанты часто удивляются, насколько по-разному ведет себя автомобиль в зависимости от погодных условий. Еще вчера ты этот поворот проходил на одной скорости, а сегодня уже машина скользит, — объясняет эксперт.



Соблюдайте запас дистанции до впереди идущего автомобиля и контролируйте тех, кто сзади

В городе дистанция на мокром и холодном асфальте должна быть 2−3 секунды. При торможении на светофоре нужно оставлять впереди чуть больше места для возможного маневра, если вдруг кто-то сзади не рассчитает дистанцию. И, конечно, при этом нужно мониторить ситуацию в зеркала заднего вида.

Видимость: почистите стекла изнутри, а ночью старайтесь ехать за кем-то

— На видимость в осенний период влияют несколько факторов. И это не только состояние дороги. Вместе с водой на лобовое стекло попадает грязь. При очистке стекла вдоль стойки появляется дополнительная полоса, закрывающая обзор. А если еще установлен ветровик-козырек, то слепая зона увеличивается чуть ли не втрое. В ночное время вообще ничего не видно. В такой «мертвой» зоне может спрятаться не то что пешеход, а грузовой автомобиль, — предупреждает Сергей Овчинников.



Такие козырьки на боковых стеклах сильно ухудшают обзорность, делая слепую зону за стойкой еще шире

Стоит поменять щетки на новые перед сезоном «осень-зима», если на стекле остаются уже заметные и мешающие обзорности разводы. Бывает, что в негодность приходит само лобовое стекло — покрывается сетью мелких царапин. Кстати, многие водители забывают о простой вещи — мыть лобовое стекло изнутри.

— На нем оседает копоть, пыль, какие-то жировые отложения. И получается так, что вроде щетки хорошо чистят, а все равно плохо видно, картинка размывается. Проводишь салфеткой по стеклу — и сразу становится лучше. Особенно эффект «размытия» мешает в дождь, когда темно. И не лишним будет напомнить про ближний свет фар: он должен быть включен постоянно.

Что касается езды в темное время суток, то Сергей Овчинников напоминает: времени для реакции у водителя слишком мало. И даже устойчивые навыки не всегда могут помочь.



Эксперт советует избегать езды в темное время суток. Либо выбирать скорость даже меньше разрешенной

— Я понимаю, что со всеми своими навыками ночью я оказываюсь частично заложником ситуации. И это мне не нравится. В какой-то степени исход ситуации зависит от удачи. Поэтому советую выбирать скорость даже меньше разрешенной.

Есть еще один совет от эксперта, который подойдет начинающим водителям: ночью стараться ехать за кем-то.

— Мне давным-давно рассказали, что если едешь за кем-то ночью и машина впереди вдруг делает резкий маневр из одной полосы в другую, то этот маневр нужно просто на автомате, рефлекторно повторить. Значит, там, на дороге, что-то есть. То есть вам предоставляется готовое решение. Понятно, что такое поведение нельзя отработать на занятиях. Это просто должна быть установка в мозгу: если автомобиль впереди маневрирует, делай то же самое.

Осень — это не только ранняя темнота, но еще и туманы. Большое количество аварий происходит, когда водители, не снижая скорости, въезжают в зону плохой видимости. Здесь эксперт коротко советует: снижайте скорость.

Закрывайте глаз при разъезде со слепящим авто

Раз уж заговорили о ночной езде, то нелишним будет упомянуть, как избежать ослепления встречным водителем. К сожалению, не все переключаются с дальнего на ближний свет. Эксперты советуют смотреть на разметку или обочину — по сути, вниз и вправо. При этом взгляд продолжает контролировать обстановку перед автомобилем. Еще совет — прищуривать или закрывать один глаз при разъезде со слепящим автомобилем.

Пешеходы в холода очень спешат, и это нужно учитывать

— Пешеходы в осеннее время ведут себя особенно: когда на улице холодно или дождливо, человек кутается в одежду, натягивает капюшон, прячется за зонтом и стремится как можно быстрее добраться в «пункт назначения». При этом мало обращает внимания на окружающую обстановку. Или вот простой пример. Например, без пяти восемь утра вы едете мимо пешеходного перехода возле какого-нибудь завода. Возникает высокая вероятность встретить пешехода, опаздывающего на проходную. И опасность лишиться премии за опоздание оказывается выше инстинкта самосохранения.



С наступлением осени меняется психология пешехода и его одежда. Опасаться нужно пешеходов в капюшонах, особенно в сумерках

Нужно принимать во внимание и то, что с наступлением холодов люди носят темную — черную или серую — одежду. В сумерках утром или вечером заметить такого пешехода очень сложно. Особенно большую опасность такие пешеходы представляют на загородных дорогах. Эксперт говорит, что необходимо быть особенно внимательным при подъезде по трассе к населенным пунктам. В таких местах шанс встретить пешехода на обочине очень велик.

Если на дорогу выбежало животное ниже уровня капота — не маневрируйте!

Только в сентябре этого года мы писали о двух авариях с лосями. Если в одной пострадали только автомобиль и животное, то в другой погибли люди.

— За городом нужно помнить о том, что еще не закончился гон у лосей, а в этот период лось наиболее активен в вечерних и утренних сумерках. Если говорить об опасности столкновения с диким животным ночью, то здесь большую роль играет случай: навыки не всегда могут помочь. Днем ты еще можешь оценивать ситуацию, куда уворачиваться — здесь свободно, там машины, там деревья. А когда ночью перед капотом вдруг появляется лось, то просто психологически тяжело маневрировать, потому что придется ехать куда-то в бездну, в темноту — в неизвестность, — объясняет эксперт.



Если вы часто ездите по трассам, можно приобрести специальные свистки, отпугивающие животных

При выходе на дорогу животных, которые ниже уровня капота, Сергей Овчинников советует не маневрировать, если вы двигаетесь на большой скорости. А еще можно использоваться специальные свистки, которые устанавливаются под бампером. Они издают звук высокой частоты, создаваемый набегающим при движении потоком воздуха, и отпугивают животных.

— Я такие приобрел в Эстонии. Пока еще не испытывал. Не знаю, уберегут ли они от лосей, но инструкция гласит, что они отпугивают косуль, кабанов, зайцев, собак.

Когда водитель въезжает в большую лужу, он превращается в пассажира

Мокрая дорога — это не только плохая видимость из-за шлейфа от впереди идущего автомобиля, но и опасность аквапланирования. Когда мы едем по прямой и асфальт покрыт тонкой пленкой воды, это может быть еще не так опасно. А вот когда аквапланирование происходит в повороте — это уже серьезно. Колеса в повороте идут по разной траектории, и при потере сцепления машина уходит в занос.



Аквапланирование особенно опасно в повороте

— Если машина на высокой скорости въезжает в глубокую лужу, ее может качнуть, занести. Когда машина всплывает всеми колесами в луже, то ничего особенного и не сделаешь. Есть хорошие слова одного гонщика: «Если водитель на большой скорости влетает в лужу, он становится пассажиром». Когда вас несет, ваши навыки уже неважны. Здесь непонятно, когда, где и как машина «зацепится».

Поэтому эксперт советует: если впереди лужа, а скорость большая — то лучше въезжать в нее всеми колесами, предварительно затормозив до лужи. Руль нужно держать крепче, чуть раздвинув локти, потому что в луже может «дернуть» колеса.



Незнакомые лужи априори следует считать глубокими, и нужно снижать перед ними скорость

— Там, где вы часто ездите, на знакомых маршрутах, вы понимаете, какой глубины может быть лужа. И проезжаете ее на привычной вам скорости. Но где-то в неизвестном месте лучше всегда предполагать, что лужа глубокая. Я на лекциях на своих занятиях рассказываю, что я по лужам ездить не умею. Курсанты удивляются: «Как не умеете? Вы же в ралли участвуете!» Да, но на ралли за день до гонки я проезжаю маршрут на машине и каждую лужу обозначаю: лужа слева, лужа ходом или лужа тихо. Я изучил дорогу и написал способ ее прохождения. А вы на дороге не знаете, какой глубины может быть лужа.