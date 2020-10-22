Флагманы Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro представлены официально. Цена - от 899 евро

Источник материала: Tut.by

Huawei официально представила смартфоны серии Mate 40. Это флагманские девайсы с самыми топовыми техническими характеристиками, в которых нет сервисов Google. Подробнее о девайсах рассказывает издание GSMArena .

Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+





Huawei Mate 40 оснащается сразу несколькими модулями основной камеры Leica, расположенными в круглом блоке на задней стороне корпуса.

Первый — на 50 Мп (f/1.9, OIS, 1.22µ), второй — на 20 Мп (суперширокоугольная, f/1.8), третий — на 12 Мп (перископ, 5-кратный зум). В Mate 40 Pro+ ситуация еще лучше — этот девайс может снимать с 10-кратным оптическим зумом с помощью дополнительного фотомодуля. Кроме того, в версии с приставкой Plus, по заявлениям компании, поработали над оптикой для широкоугольной камеры, которая позволяет лучше справляться с искажениями.





Фронтальные камеры в девайсах одинаковые — на 13 Мп. Рядом с ними располагаются сенсоры глубины для более точной разблокировки по лицам. Диагональ OLED-экранов обоих девайсов составляет 6,76 дюйма, края слева и справа достаточно сильно загнуты — получается эффект водопада. Разрешение панелей — 2772 на 1344 точек, частота обновления панелей составляет 90 Гц. Сканеры отпечатков пальцев встроены прямо в экраны. Не отказались и от стереодинамиков.

С «железом» у девайсов также много общего. Так, емкость батарей составляет 4400 мАч. Мощность проводной подзарядки — до 66 Вт, беспроводной — до 50 Вт. В активе и технология реверсивной подзарядки. Процессором для новинок выступает фирменный чип Kirin 9000 (5-нм техпроцесс). Конечно, есть поддержка работы в 5G-сетях.





В Европе Huawei Mate 40 Pro будет продаваться только в версии с 8/256 ГБ памяти — за такую попросят 1200 евро. Старший Mate 40 Pro+ в версии с 12/256 ГБ памяти оценили в 1400 евро.

Важно помнить! Из-за санкций со стороны США сервисов от Google в гаджетах производителя нет, придется довольствоваться альтернативами от самой Huawei.

Mate 40





Младшая версия смартфона с OLED-экраном на 6,5 дюйма, чуть менее загнутыми гранями и разрешением в 2772 на 1344 пикселя. Есть и режим в 90 Гц. Сканер отпечатков размещен прямо под экраном.

Камера включает модули на 50 Мп (f/1.9), 16 Мп («ширик», f/2.2) и 8 Мп (телефото, f/2.4, 3-кратный оптический зум). Фронтальная камера при этом обычная, не двойная — сенсора глубины в аппарате не предусмотрено. Процессором выступает немного упрощенный Kirin 9000E, батарейка — на 4200 мАч, есть 40-ваттная проводная зарядка. К сожалению, беспроводным способом восполнить заряд не выйдет. Сервисов Google тут также нет.

В Европе версия с 8/128 ГБ памяти будет стоить 899 евро.

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