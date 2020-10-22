﻿ Начались продажи пикапа на базе нового Duster. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Начались продажи пикапа на базе нового Duster

22.10.2020 17:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ровно два года назад румынская компания Romturingia показала опытный образец пикапа на основе Dacia Duster второго поколения, который теперь стал серийным и уже поступил в продажу.


Вплоть до центральных стоек грузовой Duster повторяет оригинальный кроссовер — длина (4,34 м) и колесная база (2,67 м) не изменилась, но дорожный просвет (224 мм) у грузовой модификации на 14 мм больше, чем у исходного автомобиля. Позади передних сидений теперь оборудована грузовая платформа с задним откидным бортом, отделанная ударопрочными пластиковыми панелями. Длина отсека — 1,65 м, а заявленная грузоподъемность пикапа — 500 кг.


Во время презентации прототипа в 2018 году румынская фирма заявила, что может подготовить пикап на основе любой модификации Dacia Duster, но в итоге грузовичок предложат только с 1,5-литровым дизелем мощностью 115 л.с. (крутящий момент — 260 Нм), который будет работать в комбинации с 6-ступенчатой «механикой» и полным приводом. Заявленный расход топлива в цикле NEDC — 4,93 л на 100 км.


Для пикапа Duster доступен только белый цвет кузова, в «базе» предусмотрены ABS и ESP, передние и боковые подушки безопасности, помощник спуска с горы и 16-дюймовые колесные диски.


И хотя пикапы Duster делают не на конвейере (переделкой кроссоверов займется сама Romturingia), заказать новый пикап можно будет у официальных дилеров Dacia. Известно, что в Румынии пикап будет стоить 22 546 евро, примерно на 4 тысячи евро дороже обычного Duster с таким же дизелем и оснащением.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ровно два года назад румынская компания Romturingia показала опытный образец пикапа на основе Dacia Duster второго поколения, который теперь стал серийным и уже появился в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Горисполком Бреста опровергает фейк о сбоях в ЕРИП, в подаче воды, тепла, возможных 25 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus
22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика