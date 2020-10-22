Начались продажи пикапа на базе нового Duster

Источник материала: Tut.by

Ровно два года назад румынская компания Romturingia показала опытный образец пикапа на основе Dacia Duster второго поколения, который теперь стал серийным и уже поступил в продажу.





Вплоть до центральных стоек грузовой Duster повторяет оригинальный кроссовер — длина (4,34 м) и колесная база (2,67 м) не изменилась, но дорожный просвет (224 мм) у грузовой модификации на 14 мм больше, чем у исходного автомобиля. Позади передних сидений теперь оборудована грузовая платформа с задним откидным бортом, отделанная ударопрочными пластиковыми панелями. Длина отсека — 1,65 м, а заявленная грузоподъемность пикапа — 500 кг.





Во время презентации прототипа в 2018 году румынская фирма заявила, что может подготовить пикап на основе любой модификации Dacia Duster, но в итоге грузовичок предложат только с 1,5-литровым дизелем мощностью 115 л.с. (крутящий момент — 260 Нм), который будет работать в комбинации с 6-ступенчатой «механикой» и полным приводом. Заявленный расход топлива в цикле NEDC — 4,93 л на 100 км.





Для пикапа Duster доступен только белый цвет кузова, в «базе» предусмотрены ABS и ESP, передние и боковые подушки безопасности, помощник спуска с горы и 16-дюймовые колесные диски.





И хотя пикапы Duster делают не на конвейере (переделкой кроссоверов займется сама Romturingia), заказать новый пикап можно будет у официальных дилеров Dacia. Известно, что в Румынии пикап будет стоить 22 546 евро, примерно на 4 тысячи евро дороже обычного Duster с таким же дизелем и оснащением.