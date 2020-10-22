В МВД рассказали о хищениях со счетов белорусов с фишинговой копии Куфара

Источник материала: Myfin

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Как рассказали в МВД, братья (18 и 25 лет) создали фишинговую копию торговой интернет-площадки и разместили ее в интернете с доменом «kufar.cc». Затем в Telegram была создана спецпрограмма для генерирования страниц потенциальных жертв.



Чтобы завлекать пользователей на подставной сайт, братья подыскивали исполнителей, так называемых воркеров. Те изучали объявления на «Куфаре», связывались с потенциальными жертвами через мессенджеры, договаривались об оплате товаров онлайн и под предлогом зачисления аванса пересылали ссылку на «Kufar.cc». Для каждой жертвы бот генерировал свою уникальную ссылку. Введенные потерпевшими реквизиты автоматически отправлялись организаторам.

Скришот с сайта МВД

Молодые люди автоматизировали процесс опустошения счетов: с удаленного доступа переводили чужие деньги на свой биткоин-кошелек, зарегистрированный за пределами Беларуси. Гонорар «воркеров» составлял 80-90% от «сделок».

Что в итоге?

Возбуждено уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники, совершенное группой лиц. Правоохранители продолжают устанавливать причастных к преступлению лиц, в том числе «воркеров».

В МВД отметили, что сегодня на «Kufar.by» заблокирована возможность отправления потенциально вредоносных ссылок, поэтому злоумышленники под любым предлогом пытаются увести жертву в мессенджеры. МВД настоятельно рекомендует не делать этого.