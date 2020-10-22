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Откуда "взялся" Юрий Воскресенский и станет ли "Белая Русь" политической партией?
22.10.2020 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Беларусь сегодня переживает один из самых сложных периодов своей истории, преодоление общественного раскола требует серьезных решений и времени на это не так много, люди устали от продолжающегося противостояния, а оттягивание преобразований может сыграть во вред ситуации.
© Sputnik Максим Богданович
Каковы перспективы выхода из создавшегося положения и как наладить широкий общественно-политические диалог? Об этом рассуждают представители противоположных политических взглядов ― заместитель председателя Республиканского общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько и представитель оппозиционных сил, полеттехнолог Юрий Воскресенский.
"Изменения нужны, "движуха" не просто так возникла, за 26 лет расслабились и привыкли к достаточно ровному состоянию. Большинство тех, кто вышел на митинги не хочет радикализации, которая работает лишь на ненависть", ― рассуждает Шатько.
Главный "хейтовый" персонаж
Сегодня часть белорусской оппозиции активно открещивается от Воскресенского, который выбрал для себя взвешенную личную позицию, призывая власть и ее оппонентов к цивилизованному диалогу.
© Sputnik Максим Богданович
"У меня вопрос: как человек, который 25 лет кормился и состоялся в рамках действующей политической системы и режима ― Павел Латушко ― вдруг становится оппозиционным лидером, а человек, который 25 лет помогал демократическому движению и позволил себе легкое инакомыслие, вдруг становится главным "хейтовым" персонажем"? ― рассуждает Воскресенский.
Напомним, в субботу, 10 октября, президент Беларуси Александр Лукашенко провел
После встречи была изменена мера пресечения политтехнологу Юрию Воскресенскому, директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу, юристу Илье Салею, члену президиума Координационного совета оппозиции Лилии Власовой. Спустя 10 дней под подписку о невыезде на свободу вышел политтехнолог Виталий Шкляров.
Во время встречи Лукашенко заявил, что поводом его визита в СИЗО стало
Программу Горизонт событий с участием белорусских политиков Юрия Воскресенского и Александра Шатько смотрите на Sputnik Беларусь.
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