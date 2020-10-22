|
Улицу под путепроводом на Толстого открывают для транспорта
Источник материала: Tut.by
В ближайшие дни коммунальники откроют дорогу для движения транспорта на столичной улице Толстого, под путепроводом, соединяющим улицу Московскую и проспект Независимости. Этот участок еще весной закрыли для строительства эстакады и реконструкции улицы под ней.
Напомним,
Кроме строительства мостовой конструкции работа шла и под ней, на проезжей части улицы Толстого. Здесь понизили проезжую часть, проложили новый участок дороги, поменяли канализацию, перенесли инженерные сети. Отрезок улицы расширили до трех полос в каждом направлении, ожидается, что это место не будет «бутылочным горлышком», возле которого раньше были заторы.
— С проезжей частью работать мы закончили, здесь даже разметку нанесли. Еще уложим кусочек асфальта там, где Толстого примыкает к Московской, и движение можно пускать. Только троллейбусы пока будут ездить вокруг, как во время ремонта — контактную сеть для них еще не перенесли под новую эстакаду, — рассказали AUTO.TUT.BY рабочие на объекте.
Контактная сеть для троллейбусов уже практически готова, в ближайшее время ее состыкуют, и общественный транспорт пойдет по привычному старому маршруту.
Скоро с улицы уберут водоналивные пластиковые блоки и движение транспорта по проезжей части будет разрешено. Однако, рабочие будут продолжать благоустраивать прилегающую территорию: укладывать тротуарную плитку, устанавливать освещение. Также работа продолжиться и на самой эстакаде — мостовики будут заниматься устройством заезда на нее.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благодаря развязке транспорт сможет поворачивать с Толстого налево и направо, водителям будет проще проехать в сторону площади Богушевича.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)