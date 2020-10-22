Улицу под путепроводом на Толстого открывают для транспорта

Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни коммунальники откроют дорогу для движения транспорта на столичной улице Толстого, под путепроводом, соединяющим улицу Московскую и проспект Независимости. Этот участок еще весной закрыли для строительства эстакады и реконструкции улицы под ней.



Новая эстакада уже построена, поэтому внизу можно разрешить движение транспорта

Напомним, строить эстакаду возле улицы Толстого начали в марте этого года. Конструкция входит в первое городское транспортное кольцо , которое соединят в 2021 году. Теперь здесь появилась развязка в виде петли, она даст возможность поворачивать с Толстого налево и направо, водителям будет проще проехать в сторону площади Богушевича.



Рабочие будут благоустраивать прилегающую к проезжей части территорию — укладывать плитку на тротуаре, делать «карманы» и стоянки, заниматься освещением

Кроме строительства мостовой конструкции работа шла и под ней, на проезжей части улицы Толстого. Здесь понизили проезжую часть, проложили новый участок дороги, поменяли канализацию, перенесли инженерные сети. Отрезок улицы расширили до трех полос в каждом направлении, ожидается, что это место не будет «бутылочным горлышком», возле которого раньше были заторы.



Слева — новая эстакада, справа — путепровод, который соединяет улицу Московскую с проспектом Независимости

— С проезжей частью работать мы закончили, здесь даже разметку нанесли. Еще уложим кусочек асфальта там, где Толстого примыкает к Московской, и движение можно пускать. Только троллейбусы пока будут ездить вокруг, как во время ремонта — контактную сеть для них еще не перенесли под новую эстакаду, — рассказали AUTO.TUT.BY рабочие на объекте.

Контактная сеть для троллейбусов уже практически готова, в ближайшее время ее состыкуют, и общественный транспорт пойдет по привычному старому маршруту.



Эстакада на улице Толстого уже готова, но ездить по ней можно будет недели через две

Скоро с улицы уберут водоналивные пластиковые блоки и движение транспорта по проезжей части будет разрешено. Однако, рабочие будут продолжать благоустраивать прилегающую территорию: укладывать тротуарную плитку, устанавливать освещение. Также работа продолжиться и на самой эстакаде — мостовики будут заниматься устройством заезда на нее.