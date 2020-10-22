В Гродно снесли дом 1893 года постройки. Рассказываем, что там было

Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Подольной снесли дом № 48. Это двухэтажное здание было построено в 1893 году, однако не имело статуса историко-культурной ценности. В 2011 году оно было признано непригодным для проживания. Несколько лет пустовало — и вот его снесли.





Снести старое здание решили на заседании специальной комиссии в Гродненском горисполкоме, рассказала TUT.BY начальник гродненского ЖЭСа № 6 Марина Дорофеева. Причины таковы: дом был непригоден для проживания, здание находилось в аварийном состоянии, а также размещалось в непосредственной близости от проезжей части.



Так дом выглядел в 2015 году. Фото: domofoto.ru





Улица Подольная — одна из самых старых улиц Гродно. Здесь когда-то находился так называемый Подол — квартал, который тянулся вдоль Немана от Старого и Нового Замков до кладбищ по улице Антонова.

Когда-то здесь стояли магнатские дворцы, которые перемежевывались с жильем простых людей.

Также на улице были две еврейские молитвенные школы. В конце позапрошлого века на улице Подольной находилось и Александровское ремесленное училище.











