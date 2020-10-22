Кузнецов: Москва недовольна Лукашенко и открыто ему это показывает

Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

Петр Кузнецов - о неочевидных причинах визита главы внешней разведки России в Минск 22 октября.

О чем именно пойдет там речь и к чему в итоге придут, нам, конечно же, никто не скажет.



На начальной стадии протестов, после серии визитов в Минск высокопоставленных представителей российских спецслужб, Путин в интервью рассказал, что сформировал силовой резерв из российских силовиков для того, чтобы в случае необходимости, помочь подавить протест. Тем самым он по сути объявил о поддержке Лукашенко, по крайней мере, так это всеми было воспринято.



На первый взгляд, может показаться, что и сейчас личная встреча высокопоставленного российского силовика и Лукашенко обязательно должна привести к какой-то очередной поддержке Минску, на фоне приближающейся даты “Народного ультиматума”. Однако не все так однозначно.



С момента тех высказываний Путина картина нарисовалась довольно непростая, однако в целом понятная. Последующие заявления российских официальных лиц, да и самого кремлевского правителя, показали, что, в общем-то, как таковой поддержки Кремля и Лукашенко и нет. Кредит оказался даже не на поддержание штанов, а на соблюдение формальностей – чтобы его, как оплату предыдущих долгов, сразу же отдали назад. Пропагандисты поработали и уехали, резерв был расформирован, а заявления о недопущении вмешательства во внутренние дела – ну, они заявлени и есть.



Зато Россия достаточно четко обрисовала картину того, какие действия теперь, в обмен на всего лишь слова Путина, ждет от Минска: диалог, конституционная реформа, новые выборы сразу после нее. Все это очень смахивает на сценарий постепенного и мягкого транзита. Такое, как видится, совершенно не может устраивать Лукашенко, и уж тем более, даже если на первых порах он на это и согласился (чтобы выиграть время), ему нет смысла с такими действиями спешить. Особенно с учетом, что Путин ему больше ничего, кроме риторики, из реальной помощи не предлагает.



В последние дни, как раз перед визитом Нарышкина, российские телеканалы и Телеграм-каналы атаковали официальный Минск заявлениями, что Лукашенко надо самому договариваться со своим народом, а денег ему, поскольку он своих обязательств не выполняет, никто больше не даст. Это – тревожный сигнал для Красного дома, очень тревожный. Деньги – деньгами, их можно давать или нет, но из Москвы, пусть пока и устами лишь медиа, зазвучало о неисполнении обязательств. А их он, судя по всему, брал на себя в Сочи, на встрече с Путиным.



Нарышкин не так давно заявлял, что у его ведомства есть информация о якобы готовящейся западными спецслужбами в Беларуси провокации, которая должна состоять в аресте (!), ранении или убийстве католического священника, с целью вызвать недовольство властями и стравливания католиков и православных. В России, как и в Минске, шельмуя Запад, любят делать бездоказательные заявления, однако не до бессмыслицы. В данном случае это звучит бессмысленно, ибо арестовать кого-то в Беларуси может только действующая власть и действующие же силовые службы, а влиять на них Запад может только в мечтах. Тут у самой России гораздо больше влияния.



Из всего этого складывается определенный пазл. Москва недовольна Лукашенко и открыто ему это показывает. В Минск прилетела не Симоняьн, а глава внешней разведки – это может говорить о том, что предметом разговора должна стать некая закрытая, но известная Москве тема, возможно, те самые готовящиеся провокации, вопрос лишь, кем именно готовящиеся: Западом, самим Лукашенко или же даже Кремлем? Все это происходит накануне достаточно тревожного дня в столице, где практически одновременно на улицах должны оказаться как сторонники перемен, так и согнанные в поддержку власти бюджетники.



Ясно одно: Москва продолжает продавливать свой сценарий, Лукашенко, судя по всему, пытается ее в очередной раз “кинуть”. На этом фоне России необходимо найти новые инструменты давления на него. Визит Нарышкина, в той или иной мере, предназначен именно для этого. Открытым остается лишь вопрос, в какой именно форме это давление будет реализовываться.

Петр Кузнецов