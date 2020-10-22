Нарышкин: Протестные акции ставят перед властью много вопросов

Источник материала: Ежедневник

фото: turan.az

Глава внешней разведки России считает, что поправки в Конституцию Беларуси могут быть ответом на эти вопросы.

Власть в Беларуси пытаются изменить неконституционными методами, внешнее влияние на эти процессы очевидно. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин после встречи с Александром Лукашенко, передает ТАСС .

"Мы видим стремление неконституционными методами попытаться изменить существующее устройство, существующую политическую власть", - отметил глава СВР.

По его словам, "протестные акции ставят перед властью много вопросов". "Мне представляется, что предложение Александра Григорьевича Лукашенко о начале конституционной реформы - это один из ответов на эти протестные акции, вопросы, которые часть общества ставит перед действующей государственной властью", - отметил глава СВР.

Нарышкин считает, что "влияние извне (на ситуацию в Беларуси - прим. ТАСС) очевидно". "И мы это видим и у нас в России. Это видят и наши коллеги - сотрудники Комитета государственной безопасности Беларуси. Это влияние небескорыстное", - сказал руководитель СВР. Он также считает важным сохранение стабильности в Беларуси для ее развития как государства. "Реформа Конституции, начало которой положено, даст ответы на многие вопросы. Но при этом необходимость сохранить [политическую] стабильность - это крайне важное условие для развития государства и общества", - заявил глава СВР.