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Братья из Крупского района выманили у белорусов 180 тысяч рублей, используя поддельный «Куфар»

22.10.2020 17:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: nospress.ru

Братья создали фишинговую копию торговой интернет-площадки «Куфар», завладели деньгами более 350 потерпевших на общую сумму около 180 тысяч рублей.

Как сообщает МВД, молодые люди (18 и 25 лет) использовали домен «kufar.cc», а затем в Telegram создали специальную программу для генерирования страниц потенциальных жертв.

 Чтобы завлекать пользователей на подставной сайт, братья подыскивали исполнителей, так называемых воркеров. Те изучали объявления на «Куфаре», связывались с потенциальными жертвами через мессенджеры, договаривались об оплате товаров онлайн и под предлогом зачисления аванса пересылали ссылку на «Kufar.cc». Для каждой жертвы бот генерировал свою уникальную ссылку. Введенные потерпевшими реквизиты автоматически отправлялись организаторам.

 Молодые люди автоматизировали процесс опустошения счетов: с удаленного доступа переводили чужие деньги на свой биткоин-кошелек, зарегистрированный за пределами Беларуси. Гонорар «воркеров» составлял 80-90% от «сделок».

В итоге мошенники завладели деньгами более 350 потерпевших на общую сумму около 180 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

МВД предупреждает, что сегодня на «Kufar.by» заблокирована возможность отправления потенциально вредоносных ссылок, поэтому злоумышленники под любым предлогом пытаются увести жертву в мессенджеры. Делать этого нельзя, чтобы не стать жертвой мошенников.

 
 
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Братья создали фишинговую копию торговой интернет-площадки «Куфар», завладели деньгами более 350 потерпевших на общую сумму около 180 тысяч рублей.
 
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