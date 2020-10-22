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Братья из Крупского района выманили у белорусов 180 тысяч рублей, используя поддельный «Куфар»
22.10.2020 17:27 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: nospress.ru
Братья создали фишинговую копию торговой интернет-площадки «Куфар», завладели деньгами более 350 потерпевших на общую сумму около 180 тысяч рублей.
Как сообщает МВД, молодые люди (18 и 25 лет) использовали домен «kufar.cc», а затем в Telegram создали специальную программу для генерирования страниц потенциальных жертв.
Чтобы завлекать пользователей на подставной сайт, братья подыскивали исполнителей, так называемых воркеров. Те изучали объявления на «Куфаре», связывались с потенциальными жертвами через мессенджеры, договаривались об оплате товаров онлайн и под предлогом зачисления аванса пересылали ссылку на «Kufar.cc». Для каждой жертвы бот генерировал свою уникальную ссылку. Введенные потерпевшими реквизиты автоматически отправлялись организаторам.
Молодые люди автоматизировали процесс опустошения счетов: с удаленного доступа переводили чужие деньги на свой биткоин-кошелек, зарегистрированный за пределами Беларуси. Гонорар «воркеров» составлял 80-90% от «сделок».
МВД предупреждает, что сегодня на «Kufar.by» заблокирована возможность отправления потенциально вредоносных ссылок, поэтому злоумышленники под любым предлогом пытаются увести жертву в мессенджеры. Делать этого нельзя, чтобы не стать жертвой мошенников.
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Братья создали фишинговую копию торговой интернет-площадки «Куфар», завладели деньгами более 350 потерпевших на общую сумму около 180 тысяч рублей.
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