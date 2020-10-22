Парня, который сел за фото с гидрантом водомета, выпустили на свободу. Ура!

Источник материала: KYKY

Никиту Игнатюка, который попал на Окрестина из-за фото с деталью водомета, а потом остался в заключении в качестве подозреваемого по уголовному делу, выпустили на свободу!

4 октября на марше в Минске беларусы разобрали один из водометов. Тем же днем Никита Игнатюк сделал фото с гидрантом спецмашины, за что уже 5 октября отправился на Окрестина на 15 суток.

Парень должен был выйти на свободу 19 октября, но его не выпустили. Отец Никиты, Александр, рассказал, что его сын проходит подозреваемым по другой статье – ч.1 ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Поэтому его и не отпустили домой.

Но сегодня, 22 октября, случилось чудо – Никита оказался на свободе, об этом также рассказал журналистам его отец Александр.

Напомним, отец Никиты ещё вчера, 21 октября, заявил , что намерен продать дом, чтобы собрать денег на адвоката для сына. Хорошие новости: для Никиты нашелся адвокат, который готов защищать его интересы бесплатно. А для его отца беларусы уже собрали 20 тысяч рублей. Солидарность наших людей – это что-то невероятное.