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«Идеология Лукашенко отмирает»: британский институт сосчитал, с каким отрывом Тихановская победила на выборах

22.10.2020 17:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Британский аналитический центр в области международных отношений Chatham House опубликовал результаты социсследования своего эксперта Григория Астапени. Он изучал настроения беларусов после нескольких недель протестов в связи с «избранием» Лукашенко президентом — и пытался понять, сколько голосов Лукашенко и Тихановская набрали на выборах. В исследовании Астапени поучаствовали почти 900 беларусов, статистическая погрешность не превышает 3,27%.

Судя по откликам респондентов, у Тихановской на выборах вышло 52,2%, у Лукашенко — 20,6%; лишь 13,7% отказались отвечать на этот вопрос. Более 70% опрошенных сочли прошедшие выборы фиктивными.

Астапеня делает вывод, что, даже если учитывать любую потенциальную погрешность,

Тихановская победила в первом туре — либо получила достаточную поддержку для того, чтобы потребовалось проведение второго тура голосования.

Также, согласно итогам исследования, более 70% уверены, что ОМОН с 9 по 11 августа вел себя неадекватно. Беларуским национальным консенсусом является мнение, что прекращение насилия над протестующими и проведение честного расследования фактов насилия ОМОНа — это необходимость.

«Беларусы не хотят выбирать между Западом и Россией, — пишет Астапеня в своем телеграм-канале. — 41,6% думает, что Беларусь должна быть в союзе с ЕС и Россией одновременно, 23,2% считает, что нам никакие союзы вообще не нужны. 38,2% за бело-красно-белый флаг; 42,2% за красно-зеленый; 19,6% — не определились. По сути, БЧБ сильно прибавил, идеология Лукашенко отмирает, но разбегаться не следует. 66,4% за люстрацию».

  • По данным возглавляемого Лидией Ермошиной Центризбиркома, на президентских выборах 2020 года у Лукашенко 80,1% голосов, у Тихановской — 10,1%.

 
 
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Британский аналитический центр в области международных отношений Chatham House опубликовал результаты социсследования своего эксперта Григория Астапени. Он изучал...
 
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