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«Идеология Лукашенко отмирает»: британский институт сосчитал, с каким отрывом Тихановская победила на выборах
Источник материала: KYKY>
Британский аналитический центр в области международных отношений Chatham House
Судя по откликам респондентов, у Тихановской на выборах вышло 52,2%, у Лукашенко — 20,6%; лишь 13,7% отказались отвечать на этот вопрос. Более 70% опрошенных сочли прошедшие выборы фиктивными.
Астапеня делает вывод, что, даже если учитывать любую потенциальную погрешность,
Также, согласно итогам исследования, более 70% уверены, что ОМОН с 9 по 11 августа вел себя неадекватно. Беларуским национальным консенсусом является мнение, что прекращение насилия над протестующими и проведение честного расследования фактов насилия ОМОНа — это необходимость.
«Беларусы не хотят выбирать между Западом и Россией, —
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«Идеология Лукашенко отмирает»: британский институт сосчитал, с каким отрывом Тихановская победила на выборах
Британский аналитический центр в области международных отношений Chatham House опубликовал результаты социсследования своего эксперта Григория Астапени. Он изучал...
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