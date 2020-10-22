Возле Минского моря появилась арт-набережная с 12 бронзовыми скульптурами

В жилом квартале «Пирс» под Минском появилась ландшафтно-скульптурная композиция «Море рядом». Дюжина бронзовых скульптур чаек символизирует гармонию с природой и создает атмосферу морской романтики.

12 бронзовых чаек «приземлились» на берег декоративного водного канала, который объединяет две части «Пирса» в единый комплекс. Каждая скульптура уникальна: в композиции, как и в природе, нет двух полностью идентичных птиц. Одни чайки расположились на натуральных валунах, другие — «устроились» прямо у водной глади.

Арт-набережная создана известными белорусами — скульптором Константином Селихановым и архитектором Юрием Градовым. По их задумке, у каждой чайки — свой характер и своя роль: кто-то сидит обособленно, а кто-то держится ближе к другим птицам. Все расходы взял на себя застройщик «А-100 Девелопмент». Миссия проекта — объединить высокое искусство и место для жизни.

«Скульптуры расположены в рекреационной зоне квартала «Пирс», куда люди приходят отдохнуть, набраться сил и энергии, пообщаться, насладиться природой. Композиция «Море рядом» создает для этого подходящую среду. Это место для уединенных наблюдений и размышлений, либо же пространство для диалога, где можно разделить общие эмоции и ценности», — раскрывают замысел авторы.

Идею скульптурам подсказал ландшафт — прежде всего, расположенное рядом Минское море, где летом много чаек.

«Композиция получилась глубокой по содержанию и точной по масштабу: она прекрасно дополняет окружающую архитектуру и, в силу своей соразмерности человеку, гармонизирует среду. Чайка воплощает морскую романтику, что идеально сочетается с кварталом у Минского моря. Но эта история еще и о том, как человек может комфортно жить в гармонии с природой, — поясняют в «А-100 Девелопмент». — Для нас современное искусство — это источник инноваций и прогресса, который мы всячески поддерживаем через развитие городской среды посредством скульптуры и паблик-арта. Появление арт-объектов в жилых кварталах создает дополнительную ценность — не только материальную, но и интеллектуальную, культурную, социальную».

Проект также направлен на вовлечение в искусство детей и взрослых. Для этого в «Пирсе» пройдут мероприятия, которые помогут местным жителям лучше понимать и взаимодействовать с арт-объектами.

Композиция «Море рядом» стала подарком для жителей к окончанию строительства квартала. А также частью «А-100 ART» — инициативы по поддержке и развитию культуры и искусства Беларуси. В «А-100» стремятся сделать искусство частью образа жизни жителей Минска и других городов.

Об авторах проекта «Море рядом»:

Константин Селиханов, скульптор. Окончил в 1993 году Белорусскую государственную академию искусств, отделение скульптуры. В 2019 году его персональный проект «Exit» («Выход») был представлен в национальном павильоне Беларуси на Венецианской биеннале. Член Белорусского союза художников, стипендиат программ «ArtLinks» (1999, Беркли, США), «KulturKontakt» (2004, Вена, Австрия).

Юрий Градов, архитектор. Окончил в 1958 году Московский архитектурный институт (МАРХИ). Заслуженный архитектор Республики Беларусь, профессор Международной академии архитектуры и кафедры искусств БГУ. Среди реализованных проектов — мемориальный ансамбль «Хатынь», памятник Янке Купале и Якубу Коласу в Минске, станции метро «Площадь Ленина» и «Немига».