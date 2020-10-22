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Редчайший случай: экономист Владимир Ковалкин выйдет на свободу досрочно

22.10.2020 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обычно бывает наоборот

Минский городской суд отменил постановление об административном аресте Владимира Ковалкина на 15 суток.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Сергей Зикрацкий. 

Таким образом,  экономист SYMPA/BIPART основатель проектов Petitions.by и «Кошт урада» Владимир Ковалкин, приговоренный к 15 суткам, выйдет на свободу сегодня, отсидев 12 суток. 

Это совершенно неожиданный поворот, так как подобных решений в последнее время белорусская фемида не принимала. 

Досрочное освобождение стало возможным в связи с тем, что Мингорсуд отменил решение Фрунзенского районного суда.

Владимир Ковалкин был задержан милицией около 19 часов вечера 10 октября.
 
 
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