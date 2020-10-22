Редчайший случай: экономист Владимир Ковалкин выйдет на свободу досрочно

Минский городской суд отменил постановление об административном аресте Владимира Ковалкина на 15 суток.





Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Сергей Зикрацкий.





Таким образом, экономист SYMPA/BIPART основатель проектов Petitions.by и «Кошт урада» Владимир Ковалкин, приговоренный к 15 суткам, выйдет на свободу сегодня, отсидев 12 суток.





Это совершенно неожиданный поворот, так как подобных решений в последнее время белорусская фемида не принимала.





Досрочное освобождение стало возможным в связи с тем, что Мингорсуд отменил решение Фрунзенского районного суда.





Владимир Ковалкин был задержан милицией около 19 часов вечера 10 октября.







