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Вот как бывает: первый игрок сборной Беларуси по футболу внятно высказался о событиях в стране, но мама запретила печатать интервью

22.10.2020 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футболистов сборной Беларуси волнует происходящее в стране. Это давит на них, мешая полностью сконцентрироваться на футболе.



А еще на игроков давит их собственное молчание. И давит то, что болельщики, люди, которым сборная на самом деле нужна и небезразлична, ждут, что они заговорят.

«Трибуна» была близка к тому, чтобы явить миру доказательства этих переживаний. После октябрьских матчей в сборной нашелся человек, согласившийся высказаться по актуальным поводам. Это опытный футболист, немало поигравший за рубежом, вряд ли относящийся к категории нуждающихся и пригодных только для внутреннего пользования.

Он дал интервью, заявив, что не боится последствий, а потом прозвенел первый тревожный звоночек – футболист предупредил, что текст намерен вычитывать с женой.

Ох…

Из практики уже известно (все проверили опытным путем), что семейное изучение текстов не сулит ничего хорошего. Но собеседник пошел дальше – после жены интервью было отдано на вычитку маме. 

И вот мама заволновалась и настойчиво попросила сына в медиа по такому поводу не выступать. Чадо за 30 не могло пойти против материнской воли и дало заднюю: не боюсь, но маму огорчать не хочу.

Обычно в таких вопросах редакция навстречу идет, какие бы  ни были отношения с собеседником. Каждый приходит на интервью с осознанием, для чего это делается. Взрослые люди отдают себе отчет в том, что говорят. 

Журналист беседует, снимает огромную запись, приводит ее в удобоваримый вид, согласовывает – подготовка материала может занять не один день. Этот труд слишком жалко выбрасывать в мусорку, чтобы зарывать его по чьей-то прихоти, но тут мы сказали ок.

Во-первых, конечно же, мама. Мы ведь не те, кто распыляет пожилым людям слезоточивый газ в лицо (хотя зачем об этом, лучше промолчать).

Во-вторых, сейчас все-таки невероятно особенная ситуация. Каждый сам должен сделать выбор с кем и где он. 

Он за правду БТ и младшего Азаренка или за ту правду, о которой толкуют друзья и знакомые. Мы никого не хотим силком записывать в какие-то ряды. Молчание и отстраненность нынче тоже вполне конкретный выбор. Можно прикрываться мамой, работой жены, бизнес-интересами, но каждый сам принимает окончательное решение.

И с ним потом живет.

Вы наверняка думаете, что собеседник наговорил чего-то чересчур жесткого и где-то даже революционного? А вот и нет. Интервью я бы охарактеризовал как сдержанноблагоразумное. 

Оно не сильно отличается от видеообращения футболистов, которое многим показалось запоздавшим и чересчур травоядным – в том смысле, что не затронуло многих важных моментов нынешней ситуации. 

Например, честности выборов и того, должен ли Лукашенко остаться – почти 1000 спортсменов уже обозначили свою позицию куда более категорично.

Итак, что наговорил сборник, не боящийся последствий. Изложу тезисы: насилие – это плохо. Так, как лупят белорусов, даже не били «желтые жилетки» во Франции, когда они крушили витрины и сжигали машины. 

Наши люди не заслуживают такого отношения. Они добиваются справедливости и правды. Игроки в сборной все понимают, но молчат, потому что у каждого свои обстоятельства. А почему рабочие молчат и к ним нет претензий? 

Арест Елены Левченко – это ужас. 

Федерация футбола неверно поступила, уволив массажиста сборной за политическую позицию, как и зря она запрещает на поле самовыражение, которое кому-то может показаться протестными. 

Ну, и против Грузии стоило играть в свой футбол, а не подстраиваться под соперника, потому что соперник не выдающийся.

Вот, собственно, и все. Это далеко не Гена Тумилович и даже не Александра Герасименя.

Это история не про то, что футболист – плохой. Она про то, в какое время и в какой стране мы живем. Что-то сказать боятся звезды спорта. И мамы боятся. И каждый, наверное, боится. Но кто-то говорит, а кто-то…

Так много весомых причин, чтобы затаиться и промолчать.
 
 
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Футболистов сборной Беларуси волнует происходящее в стране. Это давит на них, мешая полностью сконцентрироваться на футболе.
 
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