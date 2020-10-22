Вот как бывает: первый игрок сборной Беларуси по футболу внятно высказался о событиях в стране, но мама запретила печатать интервью









А еще на игроков давит их собственное молчание. И давит то, что болельщики, люди, которым сборная на самом деле нужна и небезразлична, ждут, что они заговорят.





Трибуна » была близка к тому, чтобы явить миру доказательства этих переживаний. После октябрьских матчей в сборной нашелся человек, согласившийся высказаться по актуальным поводам. Это опытный футболист, немало поигравший за рубежом, вряд ли относящийся к категории нуждающихся и пригодных только для внутреннего пользования. » была близка к тому, чтобы явить миру доказательства этих переживаний. После октябрьских матчей в сборной нашелся человек, согласившийся высказаться по актуальным поводам. Это опытный футболист, немало поигравший за рубежом, вряд ли относящийся к категории нуждающихся и пригодных только для внутреннего пользования.





Он дал интервью, заявив, что не боится последствий, а потом прозвенел первый тревожный звоночек – футболист предупредил, что текст намерен вычитывать с женой.





Ох…





Из практики уже известно (все проверили опытным путем), что семейное изучение текстов не сулит ничего хорошего. Но собеседник пошел дальше – после жены интервью было отдано на вычитку маме.





И вот мама заволновалась и настойчиво попросила сына в медиа по такому поводу не выступать. Чадо за 30 не могло пойти против материнской воли и дало заднюю: не боюсь, но маму огорчать не хочу.





Обычно в таких вопросах редакция навстречу идет, какие бы ни были отношения с собеседником. Каждый приходит на интервью с осознанием, для чего это делается. Взрослые люди отдают себе отчет в том, что говорят.





Журналист беседует, снимает огромную запись, приводит ее в удобоваримый вид, согласовывает – подготовка материала может занять не один день. Этот труд слишком жалко выбрасывать в мусорку, чтобы зарывать его по чьей-то прихоти, но тут мы сказали ок.





Во-первых, конечно же, мама. Мы ведь не те, кто распыляет пожилым людям слезоточивый газ в лицо (хотя зачем об этом, лучше промолчать).

Во-вторых, сейчас все-таки невероятно особенная ситуация. Каждый сам должен сделать выбор с кем и где он.

Он за правду БТ и младшего Азаренка или за ту правду, о которой толкуют друзья и знакомые. Мы никого не хотим силком записывать в какие-то ряды. Молчание и отстраненность нынче тоже вполне конкретный выбор. Можно прикрываться мамой, работой жены, бизнес-интересами, но каждый сам принимает окончательное решение.





И с ним потом живет.





Вы наверняка думаете, что собеседник наговорил чего-то чересчур жесткого и где-то даже революционного? А вот и нет. Интервью я бы охарактеризовал как сдержанноблагоразумное.





Оно не сильно отличается от видеообращения футболистов, которое многим показалось запоздавшим и чересчур травоядным – в том смысле, что не затронуло многих важных моментов нынешней ситуации.





Например, честности выборов и того, должен ли Лукашенко остаться – почти 1000 спортсменов уже обозначили свою позицию куда более категорично.





Итак, что наговорил сборник, не боящийся последствий. Изложу тезисы: насилие – это плохо. Так, как лупят белорусов, даже не били «желтые жилетки» во Франции, когда они крушили витрины и сжигали машины.





Наши люди не заслуживают такого отношения. Они добиваются справедливости и правды. Игроки в сборной все понимают, но молчат, потому что у каждого свои обстоятельства. А почему рабочие молчат и к ним нет претензий?





Арест Елены Левченко – это ужас.





Федерация футбола неверно поступила, уволив массажиста сборной за политическую позицию, как и зря она запрещает на поле самовыражение, которое кому-то может показаться протестными.





Ну, и против Грузии стоило играть в свой футбол, а не подстраиваться под соперника, потому что соперник не выдающийся.





Вот, собственно, и все. Это далеко не Гена Тумилович и даже не Александра Герасименя.

Это история не про то, что футболист – плохой. Она про то, в какое время и в какой стране мы живем. Что-то сказать боятся звезды спорта. И мамы боятся. И каждый, наверное, боится. Но кто-то говорит, а кто-то…

Так много весомых причин, чтобы затаиться и промолчать.