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Сдавливала шею пеленкой и сломала бедро во время массажа. Минчанку осудили на 8,5 года за истязания младенца

22.10.2020 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жительницу Минска 1990 г. р. осудили на 8,5 года за истязания младенца — одного из ее детей, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе Генеральной прокуратуры.




Установлено, что женщина, родив третьего ребенка, систематически его избивала и мучила. Находясь под действием алкоголя, она сдавливала его тело и шею пеленкой, била по голове, бросала в кроватку и коляску, из-за чего малыш ударялся головой и другими частями тела. Кроме того, проводя массаж ног младенцу, минчанка по неосторожности сломала ему правое бедро. У ребенка также зафиксированы другие телесные повреждения, в том числе переломы костей рук и ног. Факты истязания мальчика стали известны, когда работники детского сада пришли с визитом в семью и обнаружили следы насилия на лице младенца.

У женщины к моменту рождения третьего ребенка была пятилетняя дочь, а второй ребенок погиб новорожденным при неустановленных обстоятельствах. В 2019 году детей признавали нуждающимися в государственной защите и находящимися в социально опасном положении.

В ходе предварительного следствия супруг обвиняемой заявил, что не знал о применении женой насилия по отношению к младшему сыну, а после изъятия обоих детей из семьи он ни разу их не навестил в госучреждениях.

В ходе судебного заседания женщина признала себя виновной и объяснила свои действия усталостью, влиянием алкоголя и капризами малыша.

Суд признал мать виновной в умышленном причинении заведомо малолетнему в беспомощном состоянии тяжкого и менее тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер мучения или истязания, по ч. 2 ст. 147 и ч. 2 ст. 149, а также причинении тяжкого телесного повреждения по неосторожности по ст. 155 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Женщине назначены 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима и принудительное лечение от алкоголизма. По амнистии срок ее наказания сокращен на один год. Приговор суда вступил в законную силу.

В августе 2020 года минчанку лишили родительских прав, решение суда об этом вступило в законную силу. Аналогичное решение принято судом и в отношении отца, однако оно еще не вступило в законную силу.
 
Теги: Минск
 
 
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Жительницу Минска 1990 г. р. осудили на 8,5 года за истязания младенца — одного из ее детей, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе...
 
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