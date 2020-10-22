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Алесин: Публичная встреча Лукашенко с Нарышкиным - событие неординарное

22.10.2020 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Что хотели этой встречей показать миру правящие режимы в Москве и Минске - комментирует "Белорусскому партизану" военный эксперт Александр Алесин.

Алесин: Публичная встреча Лукашенко с Нарышкиным - событие неординарное
– В четверг при общении с руководителем Службы внешней разведки России глава Беларуси заявил, что их встреча вызовет взрыв в СМИ и интернете. Что он подразумевал? 

– Не знаю, как отреагирует пресса, но это событие на самом деле неординарное. Разведывательные службы обоих государств обычно не афишируют свою деятельность.

Встреча Сергея Нарышкина с Александром Лукашенко не была обязательной. Здесь проходило всего лишь совместное заседание коллегии спецслужб России и Беларуси в рамках "союзного государства". 

Если в прессу просачивается информация о деятельности спецслужб или публикуются заявления их руководителей, то это делается в каких-то политических целях. Из этого разряда были недавние слова Нарышкина о том, что протесты в Беларуси инспирируются извне и к ним причастны спецслужбы США.

Публичная встреча Нарышкина с Лукашенко – это тоже скорее политическое явление.

Думаю, задача в том, чтобы показать: бесполезно строить козни против руководства Беларуси, потому что всевидящее око российской внешней разведки, которое обладает разветвленной агентурой (в том числе в правящих кругах многих государств), передаст всю информацию тому же белорусскому руководству.

Думаю, это главный месседж, который был отправлен участникам протестов и их руководителям.

Москва сделала выбор в пользу Лукашенко и недвусмысленно подчеркивает, что на контакты с оппозиционными силами идти не будет. Несмотря на все недостатки Лукашенко, лучше него для России в Беларуси все равно никого нет.

Думаю, в ближайшие годы Москва будет его поддерживать, пока сам Лукашенко не скажет, что готов сложить полномочия и провести выборы по новой Конституции.

– Считаете, Москва даже не требует срочного внесения правок в белорусскую Конституцию, чтобы после отодвинуть Лукашенко в сторону?

– Нужно учитывать новые условия: обострились отношения Москвы с Западом, НАТО, США, в постсоветских странах полыхают конфликты. Идет дискуссия, будет продлен или нет Договор об ограничении стратегических вооружений. США заявили о готовности расположить свои ракеты средней дальности в Европе и Азии.

В такой ситуации Россия не будет рисковать. Беларусь для нее превращается в первую линию обороны, как это было в советские времена. Предполагаю, что ответом на американские ракеты средней дальности может стать вооружение в западных регионах Беларуси.

В такой ситуации коней на переправе менять не будут. Москва даже может быть заинтересована в том, чтобы Лукашенко отбыл очередной пятилетний срок.

– Но не впадают ли белорусские власти в зависимость от российских спецслужб? Не становятся ли объектом для манипуляций? 

– Опасность такого развития событий, конечно, очень велика. Тот, кто предоставляет информацию, всегда имеет возможность ввести другую сторону в заблуждение, заставить действовать по своему сценарию. 

Например, можно разжечь противоречия Беларуси и Запада, плеснуть в огонь керосина.  

Информация российских спецслужб – очень важный инструмент влияния России на белорусское руководство.
 
Теги: Минск
 
 
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Что хотели этой встречей показать миру правящие режимы в Москве и Минске - комментирует "Белорусскому партизану" военный эксперт Александр Алесин.
 
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