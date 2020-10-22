Что будет за хранение экстремистских материалов на телефоне? И другие важные вопросы

Источник материала: Onliner

Вчера мы, опираясь на законодательство, рассказали о правах и обязанностях сотрудников милиции и граждан в случае, если у человека на улице потребовали предъявить смартфон. Сегодня поясняем, что грозит владельцу смартфона, если он все-таки решит передать устройство, а на нем будут сомнительные материалы. Статья не относится к разряду советов, а носит информационный характер, так как обстоятельств происходящего может быть много.

Напомним, что сотрудник милиции может проверить ваши документы на улице, но не смартфон. Если же вы все-таки передали телефон сотруднику милиции, разблокировали его, какие могут быть последствия?

За хранение экстремистских материалов на телефоне его хозяин может быть привлечен к ответственности?

И нет и да. Смотря с какой целью хранились эти материалы.

Наказание за хранение информационной продукции экстремистского характера или включенной в соответствующий республиканский список КоАП не предусматривает. Ответственность наступает при хранении таких материалов с целью их последующего распространения. Была ли такая цель, определяют правоохранительные органы.

К экстремистским материалам отнесена информационная продукция (печатные, аудио-, аудиовизуальные и другие информационные сообщения и (или) материалы, плакаты, транспаранты и иная наглядная агитация, рекламная продукция), предназначенная для публичного использования, публичного распространения либо распространенная любым способом, содержащая призывы к экстремистской деятельности, пропагандирующая такую деятельность и признанная экстремистскими материалами по решению суда (ч. 2 ст. 1 Закона о противодействии экстремизму).

Имеет ли право сотрудник милиции открывать SMS и мессенджеры на телефоне гражданина?

Вообще-то нет, но иногда да.

Этот вопрос схож с тем, который мы описывали в предыдущем материале.

Сотрудники милиции имеют право проводить личный досмотр граждан и досмотр находящихся при них вещей, в том числе с помощью технических и специальных средств, на входах в здания аэропортов, железнодорожных вокзалов, на объектах метрополитена и в иных местах, определенных законодательными актами Республики Беларусь.

Физически телефон придется передать. Сотрудник вправе осмотреть телефон, но не имеет права его вскрывать, ломать, принудительно разблокировать, просматривать имеющуюся в нем информацию, которая в силу закона является конфиденциальной. Более того, закон защищает тайну переписки.

Обыск гражданина и досмотр его вещей осуществляются при его задержании в установленном законом порядке, в присутствии понятых, с составлением соответствующего протокола. В административном либо уголовном процессе гражданин может отказаться оказывать содействие сотрудникам милиции в получении информации из его телефона.

В этом случае такие действия будут осуществлены сотрудниками милиции самостоятельно, с привлечением специалиста либо в рамках соответствующей экспертизы.

Могут ли фотографии и видеозаписи с массовых акций на телефоне гражданина служить поводом для начала административного процесса в его отношении?

Если акция не была санкционирована, а фото или видео были сделаны на смартфон гражданина, то да. Эти материалы могут свидетельствовать, что человек был участником несанкционированного мероприятия. Однако все обстоятельства подлежат анализу и оценке.

Чем грозит обнаруженный репост сообщения из экстремистского канала или сообщение от вашего аккаунта такого характера?

Административной или уголовной ответственностью.

В первую очередь репост материалов, включенных в список экстремистских, является распространением, за что предусмотрено взыскание в виде штрафа, ареста с конфискацией (или без) предмета правонарушения.

Подчеркиваем, что речь идет про распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность, а равно изготовление, хранение или перевозку с целью распространения такой информационной продукции, если в деяниях нет состава преступления.

С включением популярного Telegram-канала в список экстремистских материалов важно знать вторую часть статьи 17.11 КоАП. Распространение экстремистских материалов из соответствующего республиканского списка, а также изготовление, издание, хранение или перевозка с целью распространения, если в деяниях нет состава преступления, наказываются штрафом в размере от 10 до 50 базовых величин с конфискацией предмета правонарушения или административным арестом с конфискацией того же предмета правонарушения.

Такие репосты или сообщения можно трактовать как публичные призывы к захвату власти, измене государству, диверсии и иным действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности, совершенным с использованием интернета. Призывы в УК понимают как форму воздействия на сознание и волю людей, через непосредственное обращение к ним публично и открыто с целью склонить к действиям. За призывы через интернет наказывают лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Комментарий к 361-й статье УК «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь» подчеркивает, что «призывы, обращенные к гражданам с целью выражения протеста против проводимой властью экономической или социальной политики, требований об отставке должностных лиц вследствие их неудовлетворительной деятельности, не образуют состава рассматриваемого преступления, поскольку целью таких призывов является не захват власти, а выражение определенных требований к власти в форме протеста».

На каком основании милиция может на длительное время изъять мобильный телефон гражданина?

Телефон может быть изъят как вещественное доказательство по соответствующему протоколу в случае, если имеются основания полагать, что он служил орудием или средством совершения административного правонарушения (преступления), сохранил на себе следы административного правонарушения (преступления), был предметом противоправных действий либо если имеются основания полагать, что посредством телефона могут быть установлены иные обстоятельства для обнаружения административного правонарушения (преступления) либо виновных лиц.

Судьба телефона как вещественного доказательства разрешается, как правило, после рассмотрения соответствующего дела по существу и принятия окончательного решения.