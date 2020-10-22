Штаб Тихановской: премия имени Сахарова принадлежит всем белорусам, продолжающим мирную борьбу

Команда Светланы Тихановской выразила благодарность Европарламенту за признание.





Лауреатом премии 2020 года стала «демократическая оппозиция Беларуси, представленная Координационным советом, инициативой смелых женщин в лице Светланы Тихановской, Светланы Алексиевич, Марии Колесниковй, Ольги Ковальковой, Вероники Цепкало, а также политических и общественных деятелей Сергея Тихановского, Алеся Беляцкого, Сергея Дылевского, Степана Путило и Николая Статкевича».

«Светлана Тихановская в данный момент находится в рабочем визите в Дании, но ее штаб хочет отметить, что эта награда принадлежит всем белорусам, которые продолжают нашу общую мирную борьбу», — отмечается в телеграм-канале политика.