ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Штаб Тихановской: премия имени Сахарова принадлежит всем белорусам, продолжающим мирную борьбу

22.10.2020 17:49 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Команда Светланы Тихановской выразила благодарность Европарламенту за признание.

Штаб Тихановской: премия имени Сахарова принадлежит всем белорусам, продолжающим мирную борьбу

Лауреатом премии 2020 года стала «демократическая оппозиция Беларуси, представленная Координационным советом, инициативой смелых женщин в лице Светланы Тихановской, Светланы Алексиевич, Марии Колесниковй, Ольги Ковальковой, Вероники Цепкало, а также политических и общественных деятелей Сергея Тихановского, Алеся Беляцкого, Сергея Дылевского, Степана Путило и Николая Статкевича».

«Светлана Тихановская в данный момент находится в рабочем визите в Дании, но ее штаб хочет отметить, что эта награда принадлежит всем белорусам, которые продолжают нашу общую мирную борьбу», — отмечается в телеграм-канале политика.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда Светланы Тихановской выразила благодарность Европарламенту за признание.
 
Новости дня
Новости разные
 
В ПВТ резко упал приток иностранных специалистов. Кого-то это удивляет?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus
22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика