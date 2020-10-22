|
Штаб Тихановской: премия имени Сахарова принадлежит всем белорусам, продолжающим мирную борьбу
Источник материала: Навiны
Команда Светланы Тихановской выразила благодарность Европарламенту за признание.
Лауреатом премии 2020 года
«Светлана Тихановская в данный момент находится в рабочем визите в Дании, но ее штаб хочет отметить, что эта награда принадлежит всем белорусам, которые продолжают нашу общую мирную борьбу», — отмечается в телеграм-канале политика.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда Светланы Тихановской выразила благодарность Европарламенту за признание.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)