Лидер провластной РПТС призвал не игнорировать мнение протестующих

Для организации общенационального диалога и изменения ситуации в стране не нужно игнорировать мнение протестующих. Об этом заявил председатель Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) Василий Заднепряный 22 октября в Минске на круглом столе «Конституционная реформа в Беларуси: новые возможности развития страны».





Он раскритиковал то, что на встречи для обсуждения изменений в Конституцию чиновники зачастую приглашают только представителей лояльных гражданских структур и сообществ, а мнение оппонирующей стороны на них не слышно.

«Давайте не игнорировать то общество, которое выходит на улицы, ведь там 90% — нормальные люди, они вышли не от хорошей жизни, — призвал партийный лидер. — Белорусы настолько толерантны, что раскачать их только разве что немцы смогли во время Второй мировой войны, а мы сейчас раскачали. Давайте признавать ошибки и спокойно идти навстречу».

По словам Заднепряного, самое простое, что можно сделать в свете проблем, созданных внутри страны, — «валить все на то, что где-то извне кто-то во всем виноват, страшить соседними республиками». Он убежден, что ситуация, в которой сейчас оказалась Беларусь, стала возможной из-за «проблем, накопившихся не за сегодня».

Потребность в изменении Конституции, считает глава РПТС, назрела давно. По его словам, внесенные в 1996 году изменения в Конституцию, которые расширили президентские полномочия, были «временной мерой, чтобы навести порядок», но ее действие затянулось и привело практически к тем же последствиям, что и в 1996 году. «Несвоевременное влияние, неограниченные полномочия привели к тому, к чему они привели», — констатировал политик.

«Источником власти у нас является народ, но вследствие всех этих действий он был настолько отдален от власти, что мы получили то, что получили, — отметил Заднепряный. — Если вносить изменения, то, прежде всего, они должны вноситься по инициативе народа. Но посмотрите, как проходят обсуждения в областях на так называемом круглом столе. Это единомышленники, междусобойчик. Не привлекаются широкие слои населения для того, чтобы обсуждать это».

Со своей стороны председатель РПТС предложил ограничить нахождение президента у власти двумя шестилетними сроками, а также преобразовать Национальное собрание в однопалатный парламент со 140 депутатами, у которых будут более широкие полномочия.

«Например, глава правительства будет избираться парламентом, а президент будет утверждать, чтобы противовес был в органах власти, — предложил он. — Парламент назначает председателя Центральной избирательной комиссии, половину членов избирательных комиссий, вторую половину — местные и областные советы депутатов, а президент утверждает».

«Точно так же председателей Верховного, Конституционного суда, генпрокурора назначает парламент, президент — утверждает. Если президент не утверждает, парламент должен преодолеть это вето 75% своих голосов, нет — выбирают другую кандидатуру», — привел он пример взаимодействия ветвей власти.

Заднепряный также предложил упразднить Комитет государственного контроля и создать — по аналогии с Россией — «счетную палату и аудиторов, которых будет назначать парламент». «Она будет контролировать исполнение бюджета и расходование бюджетных средств, — пояснил он. — Но не более того, потому что у нас достаточно много контрольных органов, и эти контрольные функции настолько гнобят наше общество и пересекаются, что уже через край».

Однако в первую очередь, по мнению главы РПТС, необходимо изменить избирательное законодательство, поскольку, если оставить нынешнее, можно «загубить самое красивое и доброе изменение» Конституции. Также он выступил за выборность глав городов и областей.

Депутат парламента, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич поддержал идею изменения избирательного законодательства. «Я десять лет говорил о том, что надо менять избирательную систему. В 2015 году прошли тихие и спокойные президентские выборы. Надо было после 2015 года менять избирательное законодательство, и не было бы таких выборов в 2020 году», — убежден он.

По мнению Гайдукевича, первым шагом к выборности местных властей должен стать переход к пропорционально-мажоритарной избирательной системе. «Когда у нас будут в областных советах партии и фракции, они смогут выдвигать своих кандидатов, как во всем мире, на должность губернатора, мэра. Я выступаю за то, чтобы партии стали фильтрами, которые позволят сбалансировать политическую систему. И тогда мы придем к выборности губернаторов и мэров», — заявил лидер ЛДП.