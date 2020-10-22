Ученые сравнили риски при госпитализации с COVID-19 и гриппом

Источник материала: Tut.by

Для госпитализированных пациентов с COVID-19 риск смерти в больнице в пять раз выше, чем для госпитализированных пациентов с гриппом, сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).



Фото: Reuters

Опубликованный CDC отчет показал, что пациенты с COVID-19 также подвержены более высокому риску 17 серьезных осложнений, включая пневмонию, дыхательную недостаточность, образование тромбов, — по сравнению с пациентами с гриппом. Но эти цифры учитывают только тех, кто госпитализирован.

В работе анализировались данные почти 4 тысяч пациентов с COVID-19 больниц Управления здравоохранения ветеранов (Veterans Health Administration) с марта по май 2020-го, а также более 5,4 тысячи пациентов, попавших в больницу с гриппом с октября 2018 по февраль 2020 года. Средний возраст — около 70 лет.

В итоге от COVID-19 скончались 21% госпитализированных пациентов, в то время как смертность от гриппа составила 4%. Кроме того, при COVID-19 вдвое выше риск осложнений, требующих госпитализации в отделение интенсивной терапии, а продолжительность нахождения в больнице — почти в три раза дольше.

«Клиницисты должны проявлять бдительность в отношении симптомов и признаков спектра осложнений у госпитализированных пациентов с COVID-19, чтобы можно было принять меры для улучшения результатов лечения и снижения длительной нетрудоспособности», — напоминают авторы исследования.