«Это будет уроком». Глава минского офиса SaM Solutions прокомментировал ситуацию с Деевым

Источник материала: Tut.by

Мы ранее рассказывали, что замдиректора по развитию бизнеса SaM Solutions Александр Деев добавил на Facebook рамку с элементами красно-зеленого флага и запустил дискуссию на более чем 350 комментариев. Он также оставил неоднозначные комментарии по поводу происходящего в стране (сейчас обсуждение уже недоступно). Сегодня утром сотрудники SaM Solutions начали сбор подписей под открытым письмом — ответом Дееву, где выразили возмущение его словами «подать мне имена» (имелись в виду имена сотрудников, недовольных личной позицией Александра). 42.TUT.BY попросил прокомментировать сложившуюся ситуацию руководство компании. Вот что нам ответили.



Марат Эбзеев, директор минского офиса SaM Solutions. Источник: sam-solutions.by

В ответ на наш запрос поступил письменный комментарий директора минского офиса Марата Эбзеева.

— Я не буду делить свое письмо на вопросы и подпункты, — написал Марат Эбзеев. — Просто хотелось бы сказать, что в IT всегда работали умные, образованные люди и любая попытка давления на них от лица компании была бы ошибкой, если не катастрофой, поэтому компания в здравом уме себе позволить этого не может. Ценность нашей компании — это даже не материальные ресурсы, продукты и тот вклад в экономику страны, который мы делаем. Основная ценность — это люди, вокруг которых и выстраивалась компания больше 25 лет. А благополучие работников — один из приоритетов, что, в свою очередь, позволяет им спокойно работать. Поэтому в любой ситуации руководство компании старается поддерживать сотрудников и прислушиваться к их мнению.

Мы понимаем все негативные комментарии и в какой-то мере предполагаем, что люди смогли немного выплеснуть накопившийся негатив, как на приеме у психолога, но уверены, что, взвесив все факты, они поймут, что мы простые ребята, которые хотят честно работать сами и помогать другим. Мы разделяем все те же ценности, что и остальные. Мы против насилия. Любое силовое воздействие приведет к еще более печальным последствиям, поэтому мы выступаем за мирный диалог.

Мы надеемся, что, несмотря на весь негатив, который эта ситуация с обсуждением странички нашего работника в должности заместителя директора принесла нам, это будет уроком другим компаниям, которые смогут заранее обсудить на уровне руководства важность разделения личного мнения топов и вероятности того, что это мнение может ассоциироваться со всей компанией.

Мы уверены, что мы сделаем выводы для себя и решим все вопросы. Тому подтверждение письмо от наших работников, которые глубоко переживают саму сложившуюся ситуацию и реакцию на нее от всего IT-сообщества.