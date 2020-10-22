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Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову на полгода

22.10.2020 18:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мосгорсуд снизил наказание для Михаила Ефремова до 7,5 года колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС. В начале сентября суд признал актера виновным в аварии и приговорил его к 8 годам колонии общего режима.


Фото: Пресс-служба Таганского суда

Сегодня в зале суда огласили решение апелляционной инстанции:

— Судебная коллегия отменила приговор первой инстанции осужденному Ефремову, признала смягчающим обстоятельством добровольное возмещение им ущерба и снизила срок наказания до семи лет и шести месяцев. В остальной части приговор первой инстанции оставлен без изменения.

Напомним, кроме тюремного заключения с актера взыскали 800 тысяч рублей (чуть больше 10 тысяч долларов) в пользу старшего сына погибшего в ДТП.

Авария, за которую судили Ефремова, произошла вечером 8 июня. Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой — Сергей Захаров — получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. После ДТП Ефремов сам вышел из машины, его задержали и отправили на освидетельствование. Выяснилось, что актер был пьян.

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Теперь срок составляет 7,5 года колонии.
 
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