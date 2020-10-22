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Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову на полгода
Источник материала: Tut.by
Мосгорсуд снизил наказание для Михаила Ефремова до 7,5 года колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом
Сегодня в зале суда огласили решение апелляционной инстанции:
— Судебная коллегия отменила приговор первой инстанции осужденному Ефремову, признала смягчающим обстоятельством добровольное возмещение им ущерба и снизила срок наказания до семи лет и шести месяцев. В остальной части приговор первой инстанции оставлен без изменения.
Напомним, кроме тюремного заключения с актера взыскали 800 тысяч рублей (чуть больше 10 тысяч долларов) в пользу старшего сына погибшего в ДТП.
Авария, за которую судили Ефремова, произошла
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Теперь срок составляет 7,5 года колонии.
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