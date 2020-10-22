Эксперты назвали главный недостаток нового iPhone

Источник материала: Ежедневник

фото: i-ekb.ru

По их мнению, привыкшие к времени автономной работы iPhone 11 будут «немного разочарованы».

Первые обзоры нового смартфона от Apple выявили у него серьезный недостаток, пишет РИА Новост и со ссылкой на издание Verge.

Как оказалось, iPhone 12 Pro довольно быстро разряжается, особенно при подключении к сетям 5G. По словам автора статьи, после двух с половиной часов использования смартфона с включенным экраном у него осталось 18 процентов зарядки.

К таким же выводам пришли и эксперты портала Engadget, которые отметили, что люди, привыкшие к времени автономной работы iPhone 11, будут "немного разочарованы" этим показателем у новой модели.

Apple представила новую линейку iPhone на прошлой неделе. В нее вошли четыре смартфона: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.