Более 1000 новых рабочих мест: первые белорусские ИТ-компании начали работать в Латвии

Из тех 17 компаний, которые приняли решение работать в Латвии, каждый проект находится в своей стадии развития. В настоящее время к работе в Латвии приступили по крайней мере три предприятия.





Они открыли банковские счета, нашли помещения и уладили формальности с переездом работников. Другие предприятия находятся на стадии развития. Создаются новые направления бизнеса, ведется поиск работников уже в Латвии.





По планам этих 17 предприятий, в ближайшие месяцы в Латвии будет создано более 1000 новых рабочих мест. По крайней мере, половина предприятий раньше работали в Минском парке высоких технологий.





Как сообщил министр экономики Латвии Янис Витенбергс, впервые была создана специальная команда, которая быстро реагировала на ситуацию в Беларуси и заинтересовала предприятия идеей переноса предприятий в Латвию.





В конце августа ЛАИР начало регулярную коммуникацию с белорусскими ИТ-предприятиями, которые из-за нестабильной политической ситуации обдумывали возможность переноса своей деятельности в другие страны.





15 сентября сообщалось, что решение о переносе деятельности в Латвию приняли 12 белорусских компаний, которые представляют отрасль информационных и коммуникационных технологий и другие технологические отрасли, такие как "зеленая" энергетика.