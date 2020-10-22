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Небо на паузе: «Белавиа» отменяет рейсы в Алматы
22.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский национальный авиаперевозчик отменит все рейсы по направлению Минск-Алматы-Минск с 26 октября, передает телеканал «МИР 24».
Полеты в Нур-Султан из Минска будут выполняться четыре раза в неделю. Число пассажирских авиарейсов в Беларусь из Казахстана сократится на пять.
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Ограничение связано с решением властей Казахстана и продлится до 27 марта следующего года.
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