Небо на паузе: «Белавиа» отменяет рейсы в Алматы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский национальный авиаперевозчик отменит все рейсы по направлению Минск-Алматы-Минск с 26 октября, передает телеканал «МИР 24».



Ограничение связано с решением властей Казахстана и продлится до 27 марта следующего года. Вернуть деньги за приобретенный билет можно по месту его покупки.

Полеты в Нур-Султан из Минска будут выполняться четыре раза в неделю. Число пассажирских авиарейсов в Беларусь из Казахстана сократится на пять.