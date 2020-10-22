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Президент Лукашенко поблагодарил главу СВР Нарышкина за информацию

22.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и поблагодарил его за полезную информацию, которую передают в Минск российские спецслужбы, сообщает телеканал «МИР 24».

«Обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства. Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе», – отметил Александр Лукашенко.

«Я уверен в том, что спецслужбы могут сделать еще много и много, чтобы обеспечить интересы наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают», – сказал директор СВР Сергей Нарышкин.

Глава Беларуси подчеркнул, что сотрудничество между Москвой и Минском необходимо обеим сторонам. В свою очередь Нарышкин рассказал Лукашенко, что КГБ Беларуси и Служба внешней разведки России проводят сегодня в Минске очередное заседание коллегий двух спецслужб.



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Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко подчеркнул, что сотрудничество между Москвой и Минском необходимо обеим сторонам.
 
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