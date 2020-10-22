Владельцы дома нашли в его стенах секретную заначку контрабандистов

Источник материала: Onliner

Старые дома порой преподносят неожиданные находки. Владельцы особняка в американском штате Нью-Йорк обнаружили внутри него сразу несколько тайников. Как оказалось, еще в 1920-е годы бутлегеры спрятали в его стенах бутылки с виски.

Пока в общей сложности Ник Драммонд и его товарищ нашли внутри своего старого дома около 60 бутылок с виски столетней давности. По всей видимости, в 1920-е годы зданием владели люди, нелегально производившие или ввозившие в США алкоголь во время действия в стране сухого закона.

















«Соседи нам рассказали, что, по слухам, дом построили бутлегер и немецкий барон, — рассказал счастливый владелец особняка журналистам Fox News. — Чем дальше мы продолжаем искать, тем больше находим». Тайники оказались разбросаны по всему зданию. Его хозяева оказались так впечатлены, что даже завели для своих находок отдельный Instagram-аккаунт. Что произошло с владельцами заначки и почему они оставили ее на сто лет спрятанной, так пока и неизвестно.











