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Владельцы дома нашли в его стенах секретную заначку контрабандистов
Источник материала: Onliner
Старые дома порой преподносят неожиданные находки. Владельцы особняка в американском штате Нью-Йорк обнаружили внутри него сразу несколько тайников. Как оказалось, еще в 1920-е годы бутлегеры спрятали в его стенах бутылки с виски.
Пока в общей сложности Ник Драммонд и его товарищ нашли внутри своего старого дома около 60 бутылок с виски столетней давности. По всей видимости, в 1920-е годы зданием владели люди, нелегально производившие или ввозившие в США алкоголь во время действия в стране сухого закона.
«Соседи нам рассказали, что, по слухам, дом построили бутлегер и немецкий барон, —
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Старые дома порой преподносят неожиданные находки. Владельцы особняка в американском штате Нью-Йорк обнаружили внутри него сразу несколько тайников. Как...
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