ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владельцы дома нашли в его стенах секретную заначку контрабандистов

22.10.2020 18:33 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Старые дома порой преподносят неожиданные находки. Владельцы особняка в американском штате Нью-Йорк обнаружили внутри него сразу несколько тайников. Как оказалось, еще в 1920-е годы бутлегеры спрятали в его стенах бутылки с виски.

Пока в общей сложности Ник Драммонд и его товарищ нашли внутри своего старого дома около 60 бутылок с виски столетней давности. По всей видимости, в 1920-е годы зданием владели люди, нелегально производившие или ввозившие в США алкоголь во время действия в стране сухого закона.

Владельцы дома нашли в его стенах секретную заначку контрабандистов
Владельцы дома нашли в его стенах секретную заначку контрабандистов
Владельцы дома нашли в его стенах секретную заначку контрабандистов
Владельцы дома нашли в его стенах секретную заначку контрабандистов

«Соседи нам рассказали, что, по слухам, дом построили бутлегер и немецкий барон, — рассказал счастливый владелец особняка журналистам Fox News. — Чем дальше мы продолжаем искать, тем больше находим». Тайники оказались разбросаны по всему зданию. Его хозяева оказались так впечатлены, что даже завели для своих находок отдельный Instagram-аккаунт. Что произошло с владельцами заначки и почему они оставили ее на сто лет спрятанной, так пока и неизвестно.

Владельцы дома нашли в его стенах секретную заначку контрабандистов
Владельцы дома нашли в его стенах секретную заначку контрабандистов
Владельцы дома нашли в его стенах секретную заначку контрабандистов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старые дома порой преподносят неожиданные находки. Владельцы особняка в американском штате Нью-Йорк обнаружили внутри него сразу несколько тайников. Как...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Стало не до "переборов"». Как агентства недвижимости выживают в кризис и бьются за клиентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus
22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика