Задержание, обыск, выселение. За что прессуют Гродненский детский хоспис

Через неделю после того, как директора Гродненского детского хосписа имени Святого Губерта задержали и оштрафовали за участие в акции протеста, в хоспис пришли с обыском — ищут следы не уплаченных налогов. Кроме того, хоспис может лишиться арендуемых помещений (за исключением одного, предоставленного церковью).



Фото hrodna.life

Как рассказала Naviny.by директор хосписа Ольга Величко, обыск проводит управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области. Как написано в постановлении, обыск проводится «в рамках проверки должностных лиц и работников Гродненского детского хосписа по фактам занижения налогооблагаемой базы и уклонения от уплаты сумм налогов».

15 октября Ольга Величко была задержана и помещена в гродненский ИВС. На следующий день суд Октябрьского района Гродно признал ее виновной в участии в несанкционированном митинге 6 сентября и наказал штрафом в 405 рублей.

Ольга Величко, которая руководит гродненским детским хосписом около 13 лет, считает, что хоспису чинят препятствия из-за ее гражданской позиции.

«Как директор хосписа уже после выборов я просила главу горисполкома, городского и областного совета депутатов сесть за стол переговоров, чтобы остановить тот беспредел, который творит милиция в Гродно. Сегодня такая ситуация, что нейтралитет держать невозможно. Либо человек против того, что происходит, либо за. Я против и считаю, что страна должна вернуться в правовое русло. Если кто-то “за”, значит, против своих детей и их будущего. По-другому быть не может», — говорила Ольга Величко ранее в комментарии для Naviny.by.

Что такое хоспис для Гродно

Хоспис — единственная общественная организация, оказывающая паллиативную помощь детям в Гродно. Под опекой хосписа сейчас находятся более 50 семей, в которых растут неизлечимо больные дети.

В 2008 году хоспис взял под свою опеку восемь семей, в 2018 году их было около 90. Количество подопечных ограничивается возможностями хосписа и отсутствием нормального подвоза детей. На весь город только одна машина социального такси. Для покупки второго автомобиля с подъемником для коляски у города денег не находится, отмечает Ольга Величко.

Гродненский детский хоспис работает по принципу оказания помощи на дому и в форме дневного ухода и помощи в офисе организации. Здесь оказывают паллиативную помощь — не лечат, а снимают дискомфорт, создают условия для улучшения качества жизни ребенка и всей семьи.

Услуги бесплатные, хоспис работает на благотворительные пожертвования. И хотя хоспис выполняет государственный социальный заказ по оказанию паллиативной помощи детям, но выделенных средств едва хватает на зарплаты (еле-еле дотягивает до минимальной) двум работникам. Это вся помощь от государства.

Хоспис выселяют из основного помещения

Хоспис в сентябре уже потерял помещение, предоставленное администрацией города летом. Там размещалась мастерская, где во время первой волны пандемии сшили тысячи защитных костюмов для медиков. Шили волонтеры и раздавали на благотворительных условиях. Мастерская работала по тому же адресу, что и сам хоспис — улица Гагарина, 18. Помещения принадлежат детской поликлинике № 2. Руководство поликлиники попросило освободить помещение, которое было занято мастерской. Однако вмешался председатель горисполкома Мечислав Гой, и в июне под мастерскую было выделено новое помещение — в урочище Пышки.

Однако и здесь не сложилось — арендодатель сообщил, что разрывает договор в одностороннем порядке. Замки в здании поменяли. Чтобы забрать оборудование, Ольге Величко пришлось вызывать милицию.

Следующий шаг против хосписа — детская поликлиника № 2 сообщила 21 октября о том, что с 23 декабря расторгнет договор аренды с хосписом — по причине эпидемиологической ситуации помещения будут использоваться для организации работы по COVID-19. Ольга Величко намерена обжаловать расторжение договора аренды.

Городские власти пока не комментируют ситуацию, но в Гродненском горисполкоме, конечно, в курсе происходящего.

Что остается

Теперь у хосписа осталось только помещение, предоставленное приходом Серафима Жировичского. Настоятель прихода протоиерей Иоанн Велисейчик сказал Naviny.by, что Гродненский детский хоспис уже открыл на территории церкви Центр паллиативной помощи.

При приходе строился целый комплекс зданий, а помещения площадью 140 квадратных метров, которые передали безвозмездно хоспису, планировалось использовать под гостиницу и паломнический центр. Священник узнал, что хоспис ищет место и предложил оборудовать у них кабинеты, где теперь уже проводят различные процедуры — ЛФК, массаж и другие. Есть услуги психолога, работает группа самопомощи для мам.

«Мы еще построим паломнический центр, а детям нужно место теперь. Кто-то же должен этим заниматься», — сказал священник.

Иоанн Велисейчик знает, что у хосписа проблемы и что предоставленные приходом помещения являются, по сути, единственными, из которых их не выселяют:

«Я обо всем знаю. Пусть проводят обыск. У меня и в голове не было как-то препятствовать работе хосписа. Пускай работают. Мы не участвуем в политике, мы хотим помочь тем, кто помогает детям. Это церковное дело — помогать страждущим. Я долго служил в больнице скорой помощи, работал с онкологическими больными, я хочу помочь детям».

Как помочь хоспису