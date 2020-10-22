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Умерла народная артистка Беларуси Галина Толкачева
Источник материала: Навiны
Сегодня стало известно о смерти народной артистки Беларуси, актрисы Купаловского театра Галины Толкачевой.
В Купаловском она служила с 1957 года.
Актрисе было 86 лет.
О месте прощания, а также похорон будет сообщено позже.
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Сегодня стало известно о смерти народной артистки Беларуси, актрисы Купаловского театра Галины Толкачевой.
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