«Мне смешно все это». Нина Багинская ответила Лукашенко

Активистка Нина Багинская ответила Александру Лукашенко, который призвал не задерживать ее на акциях протеста.





«Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет. Некому будет ходить», — заявил накануне Лукашенко.

По словам активистки, ей «смешно все это». «Но я понимаю, что у него такая позиция. Значит, милиция не смеет меня бить, а он смеет забирать мою пенсию — 50 процентов. Это как так можно? Смех только! Так что я ему не верю, он выкручивается, он не ведает, что сказать», — сказала Багинская «Дождю» .

Также она отметила, что не работала в службе безопасности экс-кандидат в президенты Беларуси в 1994 году, диссидента Зенона Позняка, о чем заявил Лукашенко.

«У Поздняка не было никакой охраны. Он ходил по улицам города, его узнавали люди, он был отличным политиком, ярким, высоким. Он не боялся ходить. А Лукашенко теперь и носу не высунет без охраны, поэтому он решил придумать эту ложь», — сказала она.