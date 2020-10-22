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Взгляд на Конституцию: что хотят от реформы?

22.10.2020 18:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Сейчас и действующая власть, и оппозиция нацелена на одно и то же – изменения Конституции: что предлагают изменить в основном законе страны, политические оппоненты обсуждали на кругом столе в мультимедийном пресс-центре Sputnik.

О президентском сроке

Политолог Юрий Воскресенский, вспоминая встречу с президентом Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, заверил, что самая главная поправка, которую будет предлагать и сам глава государства, – ограничение количество сроков избрания президента до двух. Этой же позиции придерживается и председатель Либерально-демократической партии Беларуси депутат Олег Гайдукевич.

© Sputnik
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По словам председателя Республиканской партии труда и справедливости Василия Заднепряного, потребность в изменении Конституции возникла давно. И если в 1996 году принятые поправки были необходимым шагом, чтобы навести порядок, то это временная мера затянулась надолго.

"Необъяснимы полномочия президента – они уже выше царских. Понятно, что это сделано под влиянием негативных моментов того времени, но это стало настолько долгим, что сказалось на нашем развитии", – сказал Заднепряный.

Об избирательной системе

Заднепряный считает: первое, что надо менять – избирательную систему. Именно это политик считает корнем всех проблем. Ведь если тут оставить все, как есть, прикрыв это конституционной реформой, то даже самые хорошие изменения просто ничего не принесут. С ним единодушен и Гайдукевич: если провести косметические изменения в Конституции, не решив вопрос по выборам, проблема останется.

© Sputnik
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Воскресенский заверил, что все участники круглого стола в СИЗО в этом вопросе также единодушны и выступают за пропорционально-мажоритарную систему: ведь подавляющему большинству людей малоинтересны политические партии, а такая система поможет учесть все разнообразие мнений.

Гайдукевич всегда был сторонником именно пропорционально-мажоритарной системы: это, по его мнению, кардинально изменит политическую систему в стране, даст возможность разным политическим силам быть представленными и на уровне законодательной власти, и в областных, и в районных советах.

О перераспределении полномочий

К единому мнению приходит власть и оппозиция по поводу ограничения полномочий президента и передачи части функций другим ветвям власти, чтобы парламент, правительство и исполкомы могли решать многие вопросы проще и быстрее, чем сейчас. Заместитель председателя ОО "Белая Русь" Александр Шатько считает, что президентская власть должна сохраниться, однако существенное перераспределение полномочий необходимо провести.

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"Помимо представительских функций у президента должны быть и другие весомые функции, в том числе накладывать вето на какие-то законодательные акты или действие парламента. Но и у парламента тоже должны быть аналогичные права", – считает Шатько.

Гайдукевич в этом вопросе тоже полагает, что у законодательной власти должно быть больше полномочий и ответственности. При этом речь не идет о парламентской республике. На его взгляд, Беларусь должна стать президентско-парламентской страной, где при пропорционально-мажоритарной избирательной системе у парламента гораздо больше полномочий.

Среди предложений часто звучат и вопросы о целесообразности двухпалатного парламента в стране. Об этом говорят и члены "Белой Руси", и Республиканской партии труда и справедливости, и предложения граждан по изменению Конституции.

"А если парламенту будет передано больше полномочий, то туда может присоединиться и половина от сената: сделать 140 человек, дать им больше полномочий и ответственности", – предлагает Заднепряный.

Политик также уверен, что назначения председателя Конституционного и Верховного судов, генерального прокурора должны исходить от парламентариев, а утверждаться президентом. Если президент не одобряет кандидатуру, то парламент 70% голосов может утвердить ее, в обратном случае – предложить другой вариант назначения.

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Большинство также выступает по поводу большей независимости судебной системы, говорит Воскресенский по итогам встречи с президентом. В том числе, по словам политолога, Лукашенко и сам высказался о том, что пора передать часть полномочий: пока речь шла примерно о 100 таких функциях, которые уже рассматривали для делегирования губернаторам и руководителям более низкого уровня.

 
Теги: Минск
 
 
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Самая главная поправка, которую будет предлагать и сам Лукашенко, – ограничение количество сроков избрания президента до двух.
 
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