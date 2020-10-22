|
Дмитриев ― Груздев: реформа Конституции и будущее новых партий в Беларуси
22.10.2020 18:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Смотрите итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием известных белорусских политиков ― сопредседателя движения "Говори правду" Андрея Дмитриева и заместителя председателя Белорусского славянского комитета Владимира Груздева.
© Sputnik / Алексей Майшев
Темы беседы:
― срок внесения предложений по поправкам в действующую Конституцию
―
― Папа Римский поддержал гражданские союзы между
― предстоящие
― какие
Дискуссию об актуальных событиях недели смотрите в видеотрансляции.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Появятся ли новые политические партии в Беларуси, что политические активисты и рядовые белорусы хотят исправить в Конституции, какое влияние на мировые события...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)