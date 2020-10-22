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Дмитриев ― Груздев: реформа Конституции и будущее новых партий в Беларуси

22.10.2020 18:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Смотрите итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием известных белорусских политиков ― сопредседателя движения "Говори правду" Андрея Дмитриева и заместителя председателя Белорусского славянского комитета Владимира Груздева. 

© Sputnik / Алексей Майшев
Суперпрезидентская Беларусь. Что поменяют в Конституции республики?

Темы беседы:

―  срок внесения предложений по поправкам в действующую Конституцию продлен в Беларуси;

―  новые партии Беларуси ― направления и перспективы;

― Папа Римский поддержал гражданские союзы между однополыми парами ― комментарии гостей Sputnik;

― предстоящие выборы в США ― что поменяется в мире в случае прихода к власти Джо Байдена?

― какие праздники отмечаются 22 октября.

Дискуссию об актуальных событиях недели смотрите в видеотрансляции.

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Появятся ли новые политические партии в Беларуси, что политические активисты и рядовые белорусы хотят исправить в Конституции, какое влияние на мировые события...
 
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