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Семь простых советов от тех, кто сбросил лишний вес

22.10.2020 18:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

BoredPanda опубликовал список простых советов от похудевших: по их словам, именно они помогли сбросить лишний вес.


Фото: pixabay.com

«Сделай диван „зоной без еды“. Я обнаружил, что, когда усаживался поудобнее на диване с тарелкой, зачастую в итоге бессмысленно объедался. Когда я разрешил себе есть только за кухонным столом, я стал относиться к еде внимательнее, что в итоге помогло мне распознавать сигналы сытости и перестать переедать, когда на самом деле мне это не нужно. За год сбросил около 45 кг».

«Откажись от лифтов и эскалаторов. Я теперь всегда пользуюсь лестницей! Когда только начинал, работал на 6-м этаже… За первые восемь месяцев втянулся в физическую активность, сбросил 18 кг и уже бегаю полумарафоны».

«Пей черный кофе. Вместо того чтобы добавлять в него сахар, сливки или молоко».

«Прекрати заставлять себя ходить в тренажерку, если ее ненавидишь. И найди спорт, который действительно нравится. Я отказалась от попыток получать удовольствие от тренажерного зала и нашла то, что мне по душе. Какая огромная разница! Я похудела на 13 кг, занимаясь тем, что мне близко: катание на велосипеде, пешие прогулки, йога и плавание. Полюбила упражнения и жду следующей тренировки».

«Подумай, стоит ли дружить с теми, кто саботирует твой прогресс. Если ты весишь 80 кг, а они говорят: „Да ты ужасно исхудала!“, вряд ли пытаются тебе помочь».

«Купи тарелки меньшего размера. Это дополнение к общему совету «Ешь меньшими порциями». Психологически хитрость в том, что маленькая тарелка выглядит полной — а на деле на ней меньше еды, но ты по-прежнему получаешь удовлетворение от мысли «съел целую тарелку».

«Осознай, что ты действительно можешь контролировать свой вес. Ты управляешь процессом. Съел за день 2 тысяч ккал, а сжег 2,5 тысячи? Ты похудеешь. Нет секрета в том, чтобы потерять лишние килограммы: соблюдайте дефицит калорий. Между прочим, процесс и результаты затягивают. Я так сбросила 22 кг за год».

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BoredPanda опубликовал список простых советов от похудевших, которые, по их словам, помогли им сбросить вес без существенных усилий.
 
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