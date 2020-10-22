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«Последняя капля - арест Лены и молчание федерации. Такого быть не должно». Мещеряков - об уходе из БФБ

22.10.2020 18:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легендарный белорусский баскетболист Егор Мещеряков рассказал в интервью YouTube-канала «Жизнь — малина» о причинах ухода с поста заместителя председателя Белорусской федерации баскетбола.


Егор Мещеряков (справа) с Никитой Мещеряковым и Натальей Петраковой. Фото из личного архива Натальи Петраковой

— В связи с событиями, которые произошли с Леной Левченко. Она — икона женского всего нашего баскетбола. Ее титулов многие не достигнут никогда.

Когда с ней случился арест, федерация хранила молчание. Это их право, но я понял, что их нейтральная позиция идет вразрез с моей. Получается, что любого игрока, который честью и правдой защищал цвета белорусского баскетбола, можно посадить. И федерация будет молчать. Я же молчать не буду. Посчитал, что будет правильно покинуть исполком.

— Почему не раньше?

— Это назревало. Последнее заседание у нас было 16 сентября. Исполком длился два с половиной часа. Мы о многом поговорили, и я подумал, что можно оставаться. Мы обсуждали текущие проблемы. Многие переживали за людей и белорусов. Последняя капля — ситуация с Леной и молчание федерации. Такого быть не должно, — сказал Мещеряков.

Он также заявил, что в последние два месяца разочаровался в руководстве России.

— Мое мнение о Путине и других российских политиках, о том же Лаврове, сейчас ухудшилось. Происходящее в последние два месяца — это лакмусовая бумажка. Где-то мог что-то прощать, понимать критичность ситуации и как-то объяснять их поведение, сейчас объяснений нет.

Егор Мещеряков пять раз признавался лучшим баскетболистом Беларуси. Выступал за РТИ, Университет Джорджа Вашингтона, итальянские «Авеллино» и «Орландину», греческие «Македоникос» и «Арис», российские «Уникс» и «Спартак» из Санкт-Петербурга, турецкий «Бешикташ» и украинский «Азовмаш». Был чемпионом Европы среди молодежи.

В 2010 году завершил профессиональную карьеру. Основал и финансировал в Минске собственную баскетбольную школу для детей, был спортивным директором клуба «Цмокi». До начала октября был заместителем председателя Белорусской федерации баскетбола.

Егор Мещеряков — активный участник Свободного объединения спортсменов. Он неоднократно выступал против насилия со стороны силовиков и фальсификаций на выборах.

Сегодня его признали виновным по ст. 23.34 КоАП (за участие в несанкционированном массовом мероприятии) и оштрафовали на 540 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Легендарный белорусский баскетболист Егор Мещеряков рассказал в интервью YouTube-канала «Жизнь - малина» о причинах ухода с поста заместителя председателя...
 
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