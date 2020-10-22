Мининформации прислало «Нашей Ніве» письмо, где назвало «шесть новых причин, почему не разблокирует NN.by»

Источник материала: Tut.by

Министерство информации РБ назвало «шесть новых причин, почему не разблокирует NN.by». Об этом сообщается в Telegram-канале «Нашай Нівы».



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Stephen Phillips — Hostreviews.co.uk / Unsplash

Напомним, что 28 августа доступ к сайтам naviny.by и NN.by был ограничен на основании решения Министерства информации Беларуси. Спустя несколько дней, 31 августа, издание «Наша Ніва» опубликовало в своем Telegram-канале документ, согласно которому были заблокированы данные ресурсы.

Если кратко, то Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности Республики Беларусь посчитала, что публикации на этом ресурсе «создают предпосылки для воспрепятствования реализации конституционных прав граждан на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации и эффективному обеспечению государственной политики, то есть могут нанести вред национальным интересам Республики Беларусь в информационной сфере». Поэтому доступ к NN.by (как и к Naviny.by) был ограничен.

Сегодня, 22 октября, «Наша Ніва» опубликовала у себя на канале сообщение, где, в частности, отметила, что доступ к сайту NN.by не будет восстановлен и что «министр информации Игорь Луцкий назвал шесть новых причин для блокировки». Об этом говорится в письме, поступившем в редакцию.

Как можно увидеть в письме за подписью министра информации РБ Игоря Луцкого (изображение доступно по ссылке ), причиной стали шесть комментариев, которые были опубликованы под статьями на сайте NN.by на протяжении 29 сентября-2 октября. Отмечается, что распространение информации, которая содержится в этих комментариях, «способна нанести вред национальным интересам Республики Беларусь».

При этом, как подчеркнула «Наша Ніва», примечательно, что приказ от 1 октября, тогда как один из упомянутых в документе комментариев датирован следующим днем, 2 октября.

«Апроч таго, міністр сцвярджае, што гэтыя каментары былі нейкім чынам апублікаваныя на рэсурсе NN.by — але ж гэты сайт быў заблакаваны яшчэ 28 жніўня 2020 паводле яго ж рашэння і недаступны як для чытачоў з Беларусі, так і для замежных карыстальнікаў», — отмечает издание.

В предыдущем решении Министерства информации о блокировке NN.by перечислялись восемь статей, «способных нанести вред национальным интересам», а также «ослабить чувство патриотизма». Все они были удалены. Комментариев, перечисленных в приказе, тоже больше нет, поэтому «Наша Ніва» намерена обратиться в Министерство информации с повторной просьбой о разблокировке.