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Мининформации прислало «Нашей Ніве» письмо, где назвало «шесть новых причин, почему не разблокирует NN.by»
Источник материала: Tut.by
Министерство информации РБ назвало «шесть новых причин, почему не разблокирует NN.by». Об этом
Напомним, что 28 августа доступ к сайтам naviny.by и NN.by был
Если кратко, то Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности Республики Беларусь посчитала, что публикации на этом ресурсе «создают предпосылки для воспрепятствования реализации конституционных прав граждан на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации и эффективному обеспечению государственной политики, то есть могут нанести вред национальным интересам Республики Беларусь в информационной сфере». Поэтому доступ к NN.by (как и к Naviny.by) был ограничен.
Сегодня, 22 октября, «Наша Ніва»
Как можно увидеть в письме за подписью министра информации РБ Игоря Луцкого (изображение доступно по
При этом, как подчеркнула «Наша Ніва», примечательно, что приказ от 1 октября, тогда как один из упомянутых в документе комментариев датирован следующим днем, 2 октября.
«Апроч таго, міністр сцвярджае, што гэтыя каментары былі нейкім чынам апублікаваныя на рэсурсе NN.by — але ж гэты сайт быў заблакаваны яшчэ 28 жніўня 2020 паводле яго ж рашэння і недаступны як для чытачоў з Беларусі, так і для замежных карыстальнікаў», —
В предыдущем решении Министерства информации о блокировке NN.by
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Мининформации прислало «Нашей Ніве» письмо, где назвало «шесть новых причин, почему не разблокирует NN.by»
Напомним, что 28 августа доступ к сайтам naviny.by и NN.by был ограничен на основании решения Министерства информации Беларуси.
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