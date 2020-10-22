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«Белавиа» отменила рейсы в Алматы

22.10.2020 19:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Национальная авиакомпания «Белавиа» сообщила об отмене рейсов в Алматы.

«Белавиа» отменила рейсы в Алматы

Как сообщается, это связано с «решением властей Казахстана».

Отмена будет действовать с 26 октября по 27 марта.

«Полеты в Нур-Султан будут выполняться из Минска по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, а из Нур-Султана в Минск — по понедельникам, средам, пятницам и субботам», — отметили в «Белавиа».

Авиаперевозчик отметил, что за возвратом денег за отмененный рейс можно обратиться по месту покупки билета.

«Также напоминаем, что вы можете перенести дату вылета либо изменить маршрут отмененного рейса до 30 марта 2021 года (при этом сам перелет может быть осуществлен до 31 декабря 2021 года)», — сообщили в компании.

 
Теги: Минск
 
 
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Национальная авиакомпания «Белавиа» сообщила об отмене рейсов в Алматы.
 
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